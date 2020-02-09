Смартфон Huawei Nova 6 5G с лучшей селфи-камерой получит "спецверсию" к 14 февраля
Бренд Huawei анонсировал выпуск "спецверсии" Huawei Nova 6 5G. Смартфон с лучшей селфи-камерой получит к 14 февралю новый градиентный окрас корпуса и флакон со специально разработанным ароматом.
Новая версия Huawei Nova 6 5G получит приставку BEAST Fauvism Valentine's Day Limited Edition, будучи приуроченной ко Дню всех влюбленных. Единственное опубликованное изображение дало пользователям в Сети понять, что комплектация будет включать в себя обновленный градиентный окрас задней панели под названием Lavender Purple, который дополнится аромадиффузором с фирменным запахом. Стоит отметить, что на данный момент Huawei Nova 6 5G является смартфоном с лучшей селфи-камерой на рынке.
Объектив смог набрать 100 баллов на бенчмарке DxOMark благодаря высококачественным фото и видео, которых нельзя достичь в большинстве современных линеек. Более того, камерофон считается первым продуктом от Huawei, который оснастили поддержкой сетей 5G одновременно с режимами работы SA и NSA. Что касается других характеристик, то гаджет имеет встроенную в дисплей фронтальную камеру с главным сенсором на 32 Мп, чипсет Kirin 990, трехмодульный основной датчик (40, 8 и 8 Мп), 6,57-дюймовый экран на 2400 х 1080 пикселей, а также батерею емкостью 4200 мА·ч с модулем NFC.
Новая версия Huawei Nova 6 5G получит приставку BEAST Fauvism Valentine's Day Limited Edition, будучи приуроченной ко Дню всех влюбленных. Единственное опубликованное изображение дало пользователям в Сети понять, что комплектация будет включать в себя обновленный градиентный окрас задней панели под названием Lavender Purple, который дополнится аромадиффузором с фирменным запахом. Стоит отметить, что на данный момент Huawei Nova 6 5G является смартфоном с лучшей селфи-камерой на рынке.
Объектив смог набрать 100 баллов на бенчмарке DxOMark благодаря высококачественным фото и видео, которых нельзя достичь в большинстве современных линеек. Более того, камерофон считается первым продуктом от Huawei, который оснастили поддержкой сетей 5G одновременно с режимами работы SA и NSA. Что касается других характеристик, то гаджет имеет встроенную в дисплей фронтальную камеру с главным сенсором на 32 Мп, чипсет Kirin 990, трехмодульный основной датчик (40, 8 и 8 Мп), 6,57-дюймовый экран на 2400 х 1080 пикселей, а также батерею емкостью 4200 мА·ч с модулем NFC.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30