Porsche 911 превратят в 700-сильный раллийный гибрид





Специалисты Vonnen в коллаборации с ателье раллийных рестмодов Келли-Мосс оснастили популярное бензиновое спортивное купе дополнительным электродвигателем. Кроме того, машина получит тяговую аккумуляторную батарею и инвентор. Такие переработки в транспортном средстве позволят увеличить его мощность примерно на 150 лошадиных сил. Таким образом, производительность переоснащенного раллийного гибрида, получившего название Porsche 911 Turbo S, будет равна 700 «лошадей».При этом в машине почти на 70 килограммов увеличится масса, и намного возрастёт отклик на акселераторную педаль. Других подробностей относительно технических характеристик модифицированного спорткара пока нет. Эксперты, исходя из появившихся в интернете изображений грядущей новинки, пришли к выводу, что в Turbo S можно ожидать вместе с раллийным комплектом колесных дисков также увеличенный клиренс и усиление ходовой части машины. Ещё одной инновацией будет появившийся в передней части защитный каркас, который дополнят эффектной светотехникой и специальным гоночным вариантом ливреи.Уже в текущем году транспортное средство с усиленной силовой гибридной установкой и раллийными колесами будет предоставлено официально. При этом следует сказать, что и сам автоконцерн Porsche готовит выпуск гибридного авто, базой которому послужит восьмое поколение спортивного транспорта с кузовом 992 модели. Мощность заводской модели, если верить инсайдерским публикациям, не сможет оторваться от конкурентной рестайлинг модели американского ателье, и не превысит 700 лошадиных сил.