В Сети появился список ожидаемых новинок на Женевском мотор-шоу 2020





Женевский автосалон 2020 будет проходить с 5 по 15 марта, радуя посетителей новой продукцией немецкого, французского, итальянского, японского и корейского автопрома. Хотя на выставке будут присутствовать и другие марки, они еще не анонсировали собственные экспонаты, в отличие от Hyundai, BMW и Aiways. Последняя, к примеру, готовит к презентации концепт внедорожного электрокара U6ion за 25 тысяч евро, который по праву станет одной из наиболее интересных премьер.Другой необычной моделью можно назвать прототип BMW i4, информации о котором за последние месяцы было предоставлено немало. Известно, что будущий автомобиль способен разгоняться до 200 км/ч, при том, что имеет под капотом электрический двигатель мощностью 532 л. с. Также внимание привлечет и новое поколение i20 от Hyundai, получивший ряд перемен в дизайне под названием Sensuous Sportiness. В автосалоне в Швейцарии также будут принимать участие новые генерации Audi A3, Honda Civic Type R, Kia Sorento, Porsche 911 Turbo, электромобиль Renault Twingo и экологичный вариант Octavia RS iV.