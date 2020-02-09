Анастасия Волочкова 10 лет спит на старом диване

Поклонники знают, что артистка любит роскошь, а ее жилье обставлено дорого и со вкусом. Как отметила светская львица, 4 года назад она привезла из своей съёмной квартиры только одну вещь, которая много для нее значит. Анастасия Волочкова заявила, что дивану уже 10 лет и она питает к нему особые чувства. Из-за его приличного возраста танцовщица обратилась к специалистам, которые перетянули мебель, но избавиться от дорогого предмета интерьера она не смогла. По словам знаменитости, на ее диване очень быстро хочется спать., - шутливо высказалась балерина.Волочкова также поделилась, что не всегда может позволить себе отдых, но если выпадает такая возможность, то она наслаждается времяпрепровождением со своим возлюбленным. Известно, что в этом году у танцовщицы состоится свадьба, но имя жениха и дату церемонии она пока хранит в секрете.