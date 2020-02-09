Дмитрий Песков прокомментировал поведение Александра Лукашенко перед встречей с главой РФ
Перед тем, как состоялась встреча лидеров России и Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что должен наступить «момент истины». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поведение главы соседней страны по просьбам журналистов.
По словам Дмитрия Пескова, заявление Александра Лукашенко было «чрезвычайно эмоциональным». Кроме этого, помощник Владимира Путина подчеркнул, что ему «комментировать высказывание главы другой страны не с руки». Пресс-секретарь Владимира Путина убежден, что оба президента делают все, чтобы защитить государственные интересы и продолжать развивать двусторонние отношения. Встреча, которая состоялась 8 февраля в Сочи, говорит о том, что лидеры соседних стран отстаивают общие и союзные интересы.
Как отметил Александр Новак, возглавляющий Министерство энергетики, Россия настроена на конструктивное взаимодействие с Белоруссией. Соседнее государство является одним из самых крупных покупателей энергетических ресурсов РФ.
По словам Дмитрия Пескова, заявление Александра Лукашенко было «чрезвычайно эмоциональным». Кроме этого, помощник Владимира Путина подчеркнул, что ему «комментировать высказывание главы другой страны не с руки». Пресс-секретарь Владимира Путина убежден, что оба президента делают все, чтобы защитить государственные интересы и продолжать развивать двусторонние отношения. Встреча, которая состоялась 8 февраля в Сочи, говорит о том, что лидеры соседних стран отстаивают общие и союзные интересы.
Как отметил Александр Новак, возглавляющий Министерство энергетики, Россия настроена на конструктивное взаимодействие с Белоруссией. Соседнее государство является одним из самых крупных покупателей энергетических ресурсов РФ.