Дмитрий Песков прокомментировал поведение Александра Лукашенко перед встречей с главой РФ





По словам Дмитрия Пескова, заявление Александра Лукашенко было «чрезвычайно эмоциональным». Кроме этого, помощник Владимира Путина подчеркнул, что ему «комментировать высказывание главы другой страны не с руки». Пресс-секретарь Владимира Путина убежден, что оба президента делают все, чтобы защитить государственные интересы и продолжать развивать двусторонние отношения. Встреча, которая состоялась 8 февраля в Сочи, говорит о том, что лидеры соседних стран отстаивают общие и союзные интересы.Как отметил Александр Новак, возглавляющий Министерство энергетики, Россия настроена на конструктивное взаимодействие с Белоруссией. Соседнее государство является одним из самых крупных покупателей энергетических ресурсов РФ.