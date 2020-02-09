Смартфоны iPhone получили функцию электронных автомобильных ключей





Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.4, в которой есть, помимо прочего, возможность iPhone функционировать как автомобильный ключ. В обновленной ОС был обнаружен API-интерфейс CarKey, который позволяет смартфонам и Apple Watch открывать и закрывать двери в машине, а также производить удаленный запуск двигателя. Face ID не требуется для активации этой функции и будет работать, даже если устройства разряжены. Чтобы использовать CarKey, нужно поднести iPhone или Apple Watch к NFC-ридеру автомобиля.Сопряжение между устройствами и автомобилем должно быть выполнено с помощью приложения Wallet, в которое можно добавить PIN-код вручную в случае сбоя процесса. "Электронный ключ" также может передаваться другим людям и отключать собственный "экспресс-режим". Стоит отметить, что хотя полноценный выход iOS 13.4 еще не состоялся, Apple уже работает с рядом производителей над реализацией CarKey. Предполагается, что больше информации о ней появится, как только ОС приблизится к своему официальному выпуску.