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Смартфоны iPhone получили функцию электронных автомобильных ключей

Теперь владельцы iPhone имеют возможность открывать свои машины с поддержкой NFC подобно смарт-часам Apple Watch. Смартфоны с iOS получили функцию электронных автомобильных ключей благодаря новому обновлению.

Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.4, в которой есть, помимо прочего, возможность iPhone функционировать как автомобильный ключ. В обновленной ОС был обнаружен API-интерфейс CarKey, который позволяет смартфонам и Apple Watch открывать и закрывать двери в машине, а также производить удаленный запуск двигателя. Face ID не требуется для активации этой функции и будет работать, даже если устройства разряжены. Чтобы использовать CarKey, нужно поднести iPhone или Apple Watch к NFC-ридеру автомобиля.

Сопряжение между устройствами и автомобилем должно быть выполнено с помощью приложения Wallet, в которое можно добавить PIN-код вручную в случае сбоя процесса. "Электронный ключ" также может передаваться другим людям и отключать собственный "экспресс-режим". Стоит отметить, что хотя полноценный выход iOS 13.4 еще не состоялся, Apple уже работает с рядом производителей над реализацией CarKey. Предполагается, что больше информации о ней появится, как только ОС приблизится к своему официальному выпуску.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30

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