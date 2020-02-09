В Сети появились характеристики чипсета Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8 до их анонса
Пользователи Сети заметили упоминания о будущих продуктах на рынке электроники в бенчмарке Geekbench. Характеристики чипсета Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8 стали общедоступными задолго до их анонса.
Эксперты из китайского бенчмарка Geekbench поделились результатами тестов обоих, еще не вышедших новинок: процессора Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8. Эти два девайса станут частью сервера Xen HVM domU, который будет использоваться для стримингового сервиса Nvidia GeForce Now. Известно, что новинка от Intel получит 8 ядер и поддержку многопоточности, что станет отличной новостью для геймеров. Обозначение сервера указывает на гипервизор и аппаратную виртуализацию, а значит ресурсы чипсета будут разделены на две части – по 4 ядра и 8 потоков.
По результатам тестов, тактовая частота процессора составила 3,5 ГГц, что значительно меньше показателей 8-ядерного Core i9-9900K с 5,0 ГГц. В то время как для CC150 3,5 ГГц является стабильным числом как на минимуме, так и на максимуме. В то же время процессор соединен с внушительной ОЗУ на 16 Гб. Что касается видеокарты, то единственные отличительные характеристики включают в себя 56 вычислительных блоков и 8 Гб личной памяти. Хотя оба продукта считаются вполне достойными для выхода на рынок, специалисты прогнозируют жалобы пользователей сервиса Nvidia GeForce Now на низкую скорость передачи данных.
Эксперты из китайского бенчмарка Geekbench поделились результатами тестов обоих, еще не вышедших новинок: процессора Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8. Эти два девайса станут частью сервера Xen HVM domU, который будет использоваться для стримингового сервиса Nvidia GeForce Now. Известно, что новинка от Intel получит 8 ядер и поддержку многопоточности, что станет отличной новостью для геймеров. Обозначение сервера указывает на гипервизор и аппаратную виртуализацию, а значит ресурсы чипсета будут разделены на две части – по 4 ядра и 8 потоков.
По результатам тестов, тактовая частота процессора составила 3,5 ГГц, что значительно меньше показателей 8-ядерного Core i9-9900K с 5,0 ГГц. В то время как для CC150 3,5 ГГц является стабильным числом как на минимуме, так и на максимуме. В то же время процессор соединен с внушительной ОЗУ на 16 Гб. Что касается видеокарты, то единственные отличительные характеристики включают в себя 56 вычислительных блоков и 8 Гб личной памяти. Хотя оба продукта считаются вполне достойными для выхода на рынок, специалисты прогнозируют жалобы пользователей сервиса Nvidia GeForce Now на низкую скорость передачи данных.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:19