АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

В Сети появились характеристики чипсета Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8 до их анонса

Пользователи Сети заметили упоминания о будущих продуктах на рынке электроники в бенчмарке Geekbench. Характеристики чипсета Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8 стали общедоступными задолго до их анонса.

Эксперты из китайского бенчмарка Geekbench поделились результатами тестов обоих, еще не вышедших новинок: процессора Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8. Эти два девайса станут частью сервера Xen HVM domU, который будет использоваться для стримингового сервиса Nvidia GeForce Now. Известно, что новинка от Intel получит 8 ядер и поддержку многопоточности, что станет отличной новостью для геймеров. Обозначение сервера указывает на гипервизор и аппаратную виртуализацию, а значит ресурсы чипсета будут разделены на две части – по 4 ядра и 8 потоков.

По результатам тестов, тактовая частота процессора составила 3,5 ГГц, что значительно меньше показателей 8-ядерного Core i9-9900K с 5,0 ГГц. В то время как для CC150 3,5 ГГц является стабильным числом как на минимуме, так и на максимуме. В то же время процессор соединен с внушительной ОЗУ на 16 Гб. Что касается видеокарты, то единственные отличительные характеристики включают в себя 56 вычислительных блоков и 8 Гб личной памяти. Хотя оба продукта считаются вполне достойными для выхода на рынок, специалисты прогнозируют жалобы пользователей сервиса Nvidia GeForce Now на низкую скорость передачи данных.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов…
Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на…
Названы симптомы развития диабета у детей на ранних…
В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги…
Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри…
Врачи рассказали, как отличить грипп от…
Компания Warner Bros открыла вакансию для фанатов истории о “Гарри…
Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой…
Ученые рассказали о причинах…
Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий…
Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем…
В небе над Крымским мостом были замечены странные огненные…
Яна Рудковская устроила зажигательные танцы под песни Димы Билана на Big Love…
День рождения домового: Что запрещено делать людям 10…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку…
Александр Друзь пожаловался на маленькую…
Названы природные антибиотики, убивающие бактерии в организме…
Кэти Перри рассказала о любви принца Чарльза к беседе с…
Медики рассказали, в чём отличие между гайморитом и…
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из…
Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с…
Ученые назвали признаки наличия большого количества токсинов в…
Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на…
В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в…
Составлен список городов России с наибольшим числом отелей для романтического…
Целлюлит и прыщи по всему лицу: Давид Манукян сравнил ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову с Кариной…
ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon…
"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила…
Просмотреть все новости