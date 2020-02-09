В Сети появились характеристики чипсета Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8 до их анонса





Эксперты из китайского бенчмарка Geekbench поделились результатами тестов обоих, еще не вышедших новинок: процессора Intel CC150 и 3D-карты Nvidia RTX T10-8. Эти два девайса станут частью сервера Xen HVM domU, который будет использоваться для стримингового сервиса Nvidia GeForce Now. Известно, что новинка от Intel получит 8 ядер и поддержку многопоточности, что станет отличной новостью для геймеров. Обозначение сервера указывает на гипервизор и аппаратную виртуализацию, а значит ресурсы чипсета будут разделены на две части – по 4 ядра и 8 потоков.По результатам тестов, тактовая частота процессора составила 3,5 ГГц, что значительно меньше показателей 8-ядерного Core i9-9900K с 5,0 ГГц. В то время как для CC150 3,5 ГГц является стабильным числом как на минимуме, так и на максимуме. В то же время процессор соединен с внушительной ОЗУ на 16 Гб. Что касается видеокарты, то единственные отличительные характеристики включают в себя 56 вычислительных блоков и 8 Гб личной памяти. Хотя оба продукта считаются вполне достойными для выхода на рынок, специалисты прогнозируют жалобы пользователей сервиса Nvidia GeForce Now на низкую скорость передачи данных.