АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Известно, что блогер Давид Манукян совместно с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой строят совместные грандиозные планы на ближайшее будущее. Пара хочет, чтобы у них была семья, большой дом, а также дети. В качестве подтверждения фолловеры заметили, что Давид Манукян уже носит кольцо на безымянном пальце.


Стоит отметить, что отношения между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном развиваются достаточно быстро. То, что ведущая «Дом-2» помолвлена говорили еще в прошлом году, когда она начала носить кольцо. Однако, тогда звезда утверждала, что это всего лишь украшение и не более того.

Все прекрасно знают, что Давид любит ювелирные украшения, но ранее кольцо на обручальном пальце не носил. Пользователи социальных сетей даже предположили, что он тайно сыграл свадьбу.
В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Вчера же блогер провел весь день в студии звукозаписи. Там, Манукян записывал различные ролики, где видно, что на руке у него надето кольцо. Утверждать, что оно именно обручальное, сложно, потому что Давид Манукян близко руку не снимал.


Тем не менее, некоторые пользователи интернета сказали, возможно, влюбленные Давид Манукян и Ольга Бузова расписались тайно, чтобы не привлекать к себе лишние внимание. Официальной информации по этому поводу от двух звезд пока еще нет.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов…
Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на…
Названы симптомы развития диабета у детей на ранних…
В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги…
Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри…
Врачи рассказали, как отличить грипп от…
Компания Warner Bros открыла вакансию для фанатов истории о “Гарри…
Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой…
Ученые рассказали о причинах…
Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий…
Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем…
В небе над Крымским мостом были замечены странные огненные…
Яна Рудковская устроила зажигательные танцы под песни Димы Билана на Big Love…
День рождения домового: Что запрещено делать людям 10…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку…
Александр Друзь пожаловался на маленькую…
Названы природные антибиотики, убивающие бактерии в организме…
Кэти Перри рассказала о любви принца Чарльза к беседе с…
Медики рассказали, в чём отличие между гайморитом и…
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из…
Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с…
Ученые назвали признаки наличия большого количества токсинов в…
Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на…
В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в…
Составлен список городов России с наибольшим числом отелей для романтического…
Целлюлит и прыщи по всему лицу: Давид Манукян сравнил ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову с Кариной…
ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon…
"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила…
Просмотреть все новости