В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой





Стоит отметить, что отношения между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном развиваются достаточно быстро. То, что ведущая «Дом-2» помолвлена говорили еще в прошлом году, когда она начала носить кольцо. Однако, тогда звезда утверждала, что это всего лишь украшение и не более того.Все прекрасно знают, что Давид любит ювелирные украшения, но ранее кольцо на обручальном пальце не носил. Пользователи социальных сетей даже предположили, что он тайно сыграл свадьбу.Вчера же блогер провел весь день в студии звукозаписи. Там, Манукян записывал различные ролики, где видно, что на руке у него надето кольцо. Утверждать, что оно именно обручальное, сложно, потому что Давид Манукян близко руку не снимал.Тем не менее, некоторые пользователи интернета сказали, возможно, влюбленные Давид Манукян и Ольга Бузова расписались тайно, чтобы не привлекать к себе лишние внимание. Официальной информации по этому поводу от двух звезд пока еще нет.