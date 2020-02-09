Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри Поттера»





На видеохостинге Youtube днями ранее появился трейлер к Broomstick League - игре, в которой игроки принимают на себя роль участников матча по игре в квиддич. Последний является знаменитым и вымышленным спортом из вселенной «Гарри Поттера», который до сих пор не могли адекватно перенести на игровую платформу. Теперь новый ролик представил фанатам будущий геймплей: на хорошо прорисованной спортивной арене соревнуются две противоборствующие команды, которые пытаются перехватить мяч и забросить его в кольцо.Стоит отметить, что хотя разработчики не позиционировали игровой симулятор как часть франшизы о мальчике-волшебнике, для общественности очевидны источники их вдохновения. Broomstick League выйдет в раннем доступе на сервисе Steam 5 марта, а пока что есть возможность принять участие в бета-тесте. Известно, что сама игра будет многопользовательской, а юзеры будут играть друг с другом, объединяясь в команды или став соперниками.