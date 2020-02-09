Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри Поттера»
Недавно пользователи Сети смогли оценить геймплей новой видеоигры Broomstick League благодаря недавно опубликованному трейлеру. Будущий продукт представляет собой многопользовательский симулятор квиддича из франшизы «Гарри Поттер», в котором каждый почувствует себя участником настоящего матча.
На видеохостинге Youtube днями ранее появился трейлер к Broomstick League - игре, в которой игроки принимают на себя роль участников матча по игре в квиддич. Последний является знаменитым и вымышленным спортом из вселенной «Гарри Поттера», который до сих пор не могли адекватно перенести на игровую платформу. Теперь новый ролик представил фанатам будущий геймплей: на хорошо прорисованной спортивной арене соревнуются две противоборствующие команды, которые пытаются перехватить мяч и забросить его в кольцо.
Стоит отметить, что хотя разработчики не позиционировали игровой симулятор как часть франшизы о мальчике-волшебнике, для общественности очевидны источники их вдохновения. Broomstick League выйдет в раннем доступе на сервисе Steam 5 марта, а пока что есть возможность принять участие в бета-тесте. Известно, что сама игра будет многопользовательской, а юзеры будут играть друг с другом, объединяясь в команды или став соперниками.
На видеохостинге Youtube днями ранее появился трейлер к Broomstick League - игре, в которой игроки принимают на себя роль участников матча по игре в квиддич. Последний является знаменитым и вымышленным спортом из вселенной «Гарри Поттера», который до сих пор не могли адекватно перенести на игровую платформу. Теперь новый ролик представил фанатам будущий геймплей: на хорошо прорисованной спортивной арене соревнуются две противоборствующие команды, которые пытаются перехватить мяч и забросить его в кольцо.
Стоит отметить, что хотя разработчики не позиционировали игровой симулятор как часть франшизы о мальчике-волшебнике, для общественности очевидны источники их вдохновения. Broomstick League выйдет в раннем доступе на сервисе Steam 5 марта, а пока что есть возможность принять участие в бета-тесте. Известно, что сама игра будет многопользовательской, а юзеры будут играть друг с другом, объединяясь в команды или став соперниками.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:58