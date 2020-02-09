Компания Warner Bros открыла вакансию для фанатов истории о “Гарри Поттере”





В число требований включены опыт в сфере обслуживания, симпатия к произведениям о Гарри Поттере, а также интерес к созданию фильмов. Компания ищет коммуникабельного, адаптивного к новым условиям и умеющего работать в команде сотрудника, который достаточно грамотен и умеет считать. Ему предстоит работать от 16 до 40 часов в неделю, возможно и по выходным. Заявки будут рассматриваться от кандидатов вне зависимости от их происхождения.Работнику придется приветливо встречать посетителей студии. Подобная вакансия была открыта в 2017 году, когда требовались промоутеры во время специального мероприятия в Музее Гарри Поттера.