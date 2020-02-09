АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку подбородка

После проделанной процедуры участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Настя Стецевят осталась в полном восторге. Девушка сделала себе инъекции, которые помогли ей подтянуть подбородок лица.

Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку подбородка

В последнее время участница проекта «Дом-2» Настя Стецевят стала выглядеть еще более привлекательной. Оказалось, что она сделала себе подтяжку подбородка. Девушки были поставлены специальные филлеры, с помощью которых ее овал лица стал выглядеть еще более утонченно.
Стоит отметить, что свою косметическую процедуру Настя Стецевят делала в той же клинике, что и Таня Строкова, которая с помощью блефаропластики избавилась от нависшего века.

Сама же Настя Стецевят отметила, что той процедурой, которую она себе сделала, вполне осталась довольна. Так, девушка показала в личном блоге, каким является результат после проведенной подтяжки.

Помимо этого, звезда проекта «Дом-2» Настя Стецевят высказала слова благодарности тем, кто ее преобразил, а также отметила, что эта процедура очень модная и она советует ее сделать каждому.


Не остались в стороне и поклонники проекта, которые сказали, что новый образ ей идет.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Екатерина Тищенко рассказала о причинах возникновения заболеваний органов…
Актер Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на…
Названы симптомы развития диабета у детей на ранних…
В Сети обсуждают кольцо бойфренда ведущей «Дом-2» Ольги…
Опубликован трейлер Broomstick League симулятора квиддича из «Гарри…
Врачи рассказали, как отличить грипп от…
Компания Warner Bros открыла вакансию для фанатов истории о “Гарри…
Лера Кудрявцева рассказала о прекращении конфликта с Аллой…
Ученые рассказали о причинах…
Алёна Хмельницкая удивила поклонников невероятной гибкостью во время занятий…
Татьяна Навка поздравила Романа Костомарова с днем…
В небе над Крымским мостом были замечены странные огненные…
Яна Рудковская устроила зажигательные танцы под песни Димы Билана на Big Love…
День рождения домового: Что запрещено делать людям 10…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку…
Александр Друзь пожаловался на маленькую…
Названы природные антибиотики, убивающие бактерии в организме…
Кэти Перри рассказала о любви принца Чарльза к беседе с…
Медики рассказали, в чём отличие между гайморитом и…
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из…
Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с…
Ученые назвали признаки наличия большого количества токсинов в…
Супруга признавшего себя геем ведущего Филлипа Шофилда Стефани Лоу не собирается подавать на…
В Египте загадочное расположение черного саркофага поставило ученых в…
Составлен список городов России с наибольшим числом отелей для романтического…
Целлюлит и прыщи по всему лицу: Давид Манукян сравнил ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову с Кариной…
ZTE Axon 10s Pro опередил Samsung Galaxy S20, получив чипсет Snapdragon…
"Она не была «злой феей": Сергей Соседов заступился за Аллу Пугачеву после критики Михаила…
Просмотреть все новости