Звезда «Дом-2» Настя Стецевят сделала подтяжку подбородка





В последнее время участница проекта «Дом-2» Настя Стецевят стала выглядеть еще более привлекательной. Оказалось, что она сделала себе подтяжку подбородка. Девушки были поставлены специальные филлеры, с помощью которых ее овал лица стал выглядеть еще более утонченно.Стоит отметить, что свою косметическую процедуру Настя Стецевят делала в той же клинике, что и Таня Строкова, которая с помощью блефаропластики избавилась от нависшего века.Сама же Настя Стецевят отметила, что той процедурой, которую она себе сделала, вполне осталась довольна. Так, девушка показала в личном блоге, каким является результат после проведенной подтяжки.Помимо этого, звезда проекта «Дом-2» Настя Стецевят высказала слова благодарности тем, кто ее преобразил, а также отметила, что эта процедура очень модная и она советует ее сделать каждому.Не остались в стороне и поклонники проекта, которые сказали, что новый образ ей идет.