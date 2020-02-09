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Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с ума"

Актер Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера в одноименном фильме едва не свела его с ума. Перед церемонией вручения премии “Оскар” артист рассказал о странностях, которые происходили с ним во время работы над проектом.
Хоакин Феникс признался, что подготовка к роли Джокера "едва не свела его с ума"

Хоакину Фениксу требовалось сбросить вес для съемок в фильме, при этом сделать это нужно было в короткие сроки. Позже артист узнал, что резкое похудение может повлиять на психику, на что он списывает все, что с ним происходило. В частности, за месяц звезда избавился от 24 кг, что привело к тому, что ему трудно было читать сценарий, а во время долгих разговоров он засыпал или нервничал. Также его раздражало решение режиссера оставить образ Джокера без черт преступников, которые описываются в книге, но позже он согласился с правильностью этого решения. Актеру не хотелось, чтобы в персонаже увидели проявления любого из известных медицине отклонений, поскольку это было бы "слишком просто".

Для Хоакина Феникса номинация на “Оскар” в этом году стала четвертой в жизни. Как известно, 92-я церемония награждения состоится в ночь на 10 февраля.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:21

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