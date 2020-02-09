Целлюлит и прыщи по всему лицу: Давид Манукян сравнил ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову с Кариной Кросс
Блогер Давид Манукян позволил себе сравнить ведущую скандального проекта «Дом-2» Ольгу Бузову со своей бывшей девушкой Кариной Кросс. И это сравнение оказалось далеко не в пользу Ольги.
Давид Манукян о внешних изъянах двух девушек рассуждал в stories, когда отвечал на вопросы своих поклонников. Так, он отметил, что Карина Кросс настоящая «фитоняшка», которая постоянно следит за своей внешностью. Кросс в грудь вставила импланты, а свою пятую точку накачала в зале. А вот Ольга Бузова по его словам, на внешность явно подзабила. Манукян говорит о том, что у нее начал проявляться целлюлит.
Помимо этого, в обычной жизни она практически не делает макияж и в итоге на ее лице начали проявляться прыщи. Пользователи социальных сетей после подобных высказываний Давида Манукяна в очередной раз были повергнуты в шок, ведь молодой человек вновь унизил свою девушку.
Многие предположили, что союз Давида Манукяна и Ольги Бузовой с таким успехом долго не продержится. Ко всему Давид Манукян сказал, что Бузова не совсем хорошая хозяйка, а с собаками и вовсе приходится гулять ему.
Давид Манукян о внешних изъянах двух девушек рассуждал в stories, когда отвечал на вопросы своих поклонников. Так, он отметил, что Карина Кросс настоящая «фитоняшка», которая постоянно следит за своей внешностью. Кросс в грудь вставила импланты, а свою пятую точку накачала в зале. А вот Ольга Бузова по его словам, на внешность явно подзабила. Манукян говорит о том, что у нее начал проявляться целлюлит.
Помимо этого, в обычной жизни она практически не делает макияж и в итоге на ее лице начали проявляться прыщи. Пользователи социальных сетей после подобных высказываний Давида Манукяна в очередной раз были повергнуты в шок, ведь молодой человек вновь унизил свою девушку.
Многие предположили, что союз Давида Манукяна и Ольги Бузовой с таким успехом долго не продержится. Ко всему Давид Манукян сказал, что Бузова не совсем хорошая хозяйка, а с собаками и вовсе приходится гулять ему.