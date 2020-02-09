Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян о своей жене: «Ты опускаешь меня на всю страну»
Участник скандального телевизионного проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян крайне недоволен тем, что говорит о нем его супруга Александра Черно. Он отреагировал на публикацию своей жены, написав ей в ответ, какими качествами должна обладать женщина, которая ему нужна.
Известно, что пара Иосифа Оганесяна и Александры Черно решила развестись. Ребята даже уже заявление в ЗАГС отнесли, а с того момента общаются исключительно посредством социальных сетей. Так, пока еще супруги пишут посты адресованные друг другу.
Так, свои умозаключения они доносят не только до пользователей всемирной паутины, но и пытаются бесконечно задеть друг друга.
Совсем недавно Александра кричала во всеуслышание, что Иосиф ее просто предал. Свое поведение она нашла, как оправдать. Беременная девушка сказала, что приятного мало, когда тебя бросают в один день и все из-за того, что был конфликт с одним из друзей.
В итоге Иосиф Оганесян ответил жене. Он сказал, что не понимает зачем она пишет подобные вещи опуская его при этом на всю страну, а также подчеркнул, что ему нужна не сильная женщина, а мудрая жена.
Выяснилось также, что он все еще ждет извинения со стороны своей беременной жены Александры Черно.
Известно, что пара Иосифа Оганесяна и Александры Черно решила развестись. Ребята даже уже заявление в ЗАГС отнесли, а с того момента общаются исключительно посредством социальных сетей. Так, пока еще супруги пишут посты адресованные друг другу.
Так, свои умозаключения они доносят не только до пользователей всемирной паутины, но и пытаются бесконечно задеть друг друга.
Совсем недавно Александра кричала во всеуслышание, что Иосиф ее просто предал. Свое поведение она нашла, как оправдать. Беременная девушка сказала, что приятного мало, когда тебя бросают в один день и все из-за того, что был конфликт с одним из друзей.
В итоге Иосиф Оганесян ответил жене. Он сказал, что не понимает зачем она пишет подобные вещи опуская его при этом на всю страну, а также подчеркнул, что ему нужна не сильная женщина, а мудрая жена.
Выяснилось также, что он все еще ждет извинения со стороны своей беременной жены Александры Черно.