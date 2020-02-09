Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян о своей жене: «Ты опускаешь меня на всю страну»





Известно, что пара Иосифа Оганесяна и Александры Черно решила развестись. Ребята даже уже заявление в ЗАГС отнесли, а с того момента общаются исключительно посредством социальных сетей. Так, пока еще супруги пишут посты адресованные друг другу.Так, свои умозаключения они доносят не только до пользователей всемирной паутины, но и пытаются бесконечно задеть друг друга.Совсем недавно Александра кричала во всеуслышание, что Иосиф ее просто предал. Свое поведение она нашла, как оправдать. Беременная девушка сказала, что приятного мало, когда тебя бросают в один день и все из-за того, что был конфликт с одним из друзей.В итоге Иосиф Оганесян ответил жене. Он сказал, что не понимает зачем она пишет подобные вещи опуская его при этом на всю страну, а также подчеркнул, что ему нужна не сильная женщина, а мудрая жена.Выяснилось также, что он все еще ждет извинения со стороны своей беременной жены Александры Черно.