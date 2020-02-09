Пользователи Windows 7 сообщают об ошибке, которая не позволяет выключить ПК





В Сети недавно появились многочисленные жалобы юзеров Windows 7, которые информируют о появлении уведомления «У вас нет разрешения на отключение этого компьютера» при попытке завершить работу на ПК. Кроме того, баг не позволяет произвести перезагрузку устройства на протяжении 24 часов. В компании Microsoft не подтвердили эту проблему, но у пользователей уже есть несколько теорий, объясняющих феномен.Во первых, он мог быть вызван нарушением групповой политики в Контроле учетных записей пользователей или последним ежемесячным обновлением Windows 7. Другим предположением является возможность перемен в телеметрии. Все же, хотя разработчики пока не занялись подобным багом, в Сети появились несколько решений, среди который следует выделить недавнее обновление Adobe, которое могло повлиять на некорректную работу ПК. Отключение служб этой программы в Windows может стать спасительным выходом для юзеров.