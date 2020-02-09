Пользователи Windows 7 сообщают об ошибке, которая не позволяет выключить ПК
Поддержка Windows 7 закончилась более месяца тому назад, поэтому новых обновлений и сопутствующих им ошибок не должно было быть. Все же, пользователи операционной системы от Microsoft сообщают о баге, который не позволяет выключить ПК.
В Сети недавно появились многочисленные жалобы юзеров Windows 7, которые информируют о появлении уведомления «У вас нет разрешения на отключение этого компьютера» при попытке завершить работу на ПК. Кроме того, баг не позволяет произвести перезагрузку устройства на протяжении 24 часов. В компании Microsoft не подтвердили эту проблему, но у пользователей уже есть несколько теорий, объясняющих феномен.
Во первых, он мог быть вызван нарушением групповой политики в Контроле учетных записей пользователей или последним ежемесячным обновлением Windows 7. Другим предположением является возможность перемен в телеметрии. Все же, хотя разработчики пока не занялись подобным багом, в Сети появились несколько решений, среди который следует выделить недавнее обновление Adobe, которое могло повлиять на некорректную работу ПК. Отключение служб этой программы в Windows может стать спасительным выходом для юзеров.
В Сети недавно появились многочисленные жалобы юзеров Windows 7, которые информируют о появлении уведомления «У вас нет разрешения на отключение этого компьютера» при попытке завершить работу на ПК. Кроме того, баг не позволяет произвести перезагрузку устройства на протяжении 24 часов. В компании Microsoft не подтвердили эту проблему, но у пользователей уже есть несколько теорий, объясняющих феномен.
Во первых, он мог быть вызван нарушением групповой политики в Контроле учетных записей пользователей или последним ежемесячным обновлением Windows 7. Другим предположением является возможность перемен в телеметрии. Все же, хотя разработчики пока не занялись подобным багом, в Сети появились несколько решений, среди который следует выделить недавнее обновление Adobe, которое могло повлиять на некорректную работу ПК. Отключение служб этой программы в Windows может стать спасительным выходом для юзеров.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:39