Озвучены алименты, которые звезда «Дом-2» Алексей Безус платит своей дочери





Помимо этого, на данный момент Алексей Безус переживает из-за того, что у Мии есть проблемы со здоровьем. У девочки очень сильная аллергия, но чем именно она вызвана, медикам пока определить не удается.Также стало известно, что сейчас бывшая возлюбленная Алексея Безуса работает над тем, чтобы переехать из города Майский, где она сейчас проживает вместе с ребенком. Стоит отметить, ранее девушка вышла замуж. Теперь дочь Алексея Безуса воспитывается посторонним мужчиной. Даже узнав об этом Алексей Безус заверил, что будет помогать матери своего ребенка и малышке, чтобы они жили более комфортно.Стоит отметить, что на проекте «Дом-2» Алексей Безус находится в паре вместе с Миленой Безбородовой. Однако ранее молодой человек заявил, что не собирается связывать себя с ней узами брака.