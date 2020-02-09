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Новый BMW M3 заметили на дорогах Лос-Анджелеса

В Сети появились первые фотографии новой модели от немецкого бренда BMW M3. Она была замечена на дорогах в Лос-Анджелесе.

Появление новинки на городских трассах вызвало небывалый ажиотаж среди поклонников продукции автоконцерна. Так, многие отмечают, что экстерьер стал существенно иным по сравнению с предыдущими выпусками линейки. Следует отметить, что в кадр автомобиль попал во время тестовых испытаний.

Седан немецкого автогиганта при этом был закрыт плотным камуфляжным чехлом, однако и это не смогло помешать фотошпионам разглядеть некоторые детали. В машине установлен экспрессивный диффузор, а также расширенные задние крылья. Стоит отметить, что не все инновации в M-серии потребители воспринимают положительно.

Поэтому в новых модификациях производитель старается найти золотую середину, чтобы не уйти совсем от привычной для фанатов серии образа, и в то же время воплотить самые актуальные тренды автомоды. Несмотря на агрессивный и динамичный дизайн M3 от BMW, в модели было решено оставить изящную радиаторную решетку.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:18

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