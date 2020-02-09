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IQOO 3 5G признали самым быстрым смартфоном на начало 2020 года

Новый IQOO 3 5G от фирмы Vivo признали самым быстрым смартфоном на начало 2020 года. Известно, что на китайском бенчмарке Geekbench это устройство показало наивысшие результаты по производительности.

Несмотря на скорый выход Xiaomi Mi 10 Pro, у высокопроизводительного флагмана китайской линейки может появится конкурент в виде Vivo IQOO 3 5G. Эта новинка способна превзойти все предыдущие гаджеты по скорости работы. Недавние исследования смартфона на бенчмарке Geekbench показали, что чтение данных UFS3 3.1 достигает 1800 Мб/сек. Скорость записи тоже впечатлили экспертов – 700 Мб/сек. Стоит отметить, что результаты его тестов на производительность показали 3217 баллов в мультиядерных экспериментах. Подобные показатели являются максимальными на данный момент.

Комплектация iQOO 3 5G включает в себя мощный чипсет Snapdragon 865, который выпускается в версиях с 6 и 12 Гб оперативной памяти. Покупатели смогут также выбрать варианты с 128 и 256 Гб встроенной памяти, которые дополняются аккумулятором на 4370 мАч. Что касается дисплея, то он имеет размеры в 6,4 дюйма и основной объектив с четырьмя модулями, главный из которых представляет собой датчик на 64 Мп. Стоимость новинки и дата выхода пока не разглашаются компанией-разработчиком.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:06

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