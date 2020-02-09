IQOO 3 5G признали самым быстрым смартфоном на начало 2020 года





Несмотря на скорый выход Xiaomi Mi 10 Pro, у высокопроизводительного флагмана китайской линейки может появится конкурент в виде Vivo IQOO 3 5G. Эта новинка способна превзойти все предыдущие гаджеты по скорости работы. Недавние исследования смартфона на бенчмарке Geekbench показали, что чтение данных UFS3 3.1 достигает 1800 Мб/сек. Скорость записи тоже впечатлили экспертов – 700 Мб/сек. Стоит отметить, что результаты его тестов на производительность показали 3217 баллов в мультиядерных экспериментах. Подобные показатели являются максимальными на данный момент.Комплектация iQOO 3 5G включает в себя мощный чипсет Snapdragon 865, который выпускается в версиях с 6 и 12 Гб оперативной памяти. Покупатели смогут также выбрать варианты с 128 и 256 Гб встроенной памяти, которые дополняются аккумулятором на 4370 мАч. Что касается дисплея, то он имеет размеры в 6,4 дюйма и основной объектив с четырьмя модулями, главный из которых представляет собой датчик на 64 Мп. Стоимость новинки и дата выхода пока не разглашаются компанией-разработчиком.