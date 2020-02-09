Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокирована дракой с Сахновым





В паре Татьяны Строкой и Даниила Сахнова случился очень сильный скандал. Ребята очень долго ругались за балдахином, а также кричали друг на друга. В итоге все дошло до рукоприкладства. Впоследствии Татьяна Строкова отметила, что никак не ожидала подобного поведения от Даниила Сахнова, ведь ранее он всегда был весьма сдержанным молодым человеком. Девушка также отметила, что парень извинился, но это были далеко не такие извинения, которые она хотела бы услышать или увидеть с его стороны. Строкова также сказала и том, что ей кажется, что она в последнее время живет с абсолютно чужим ей человеком.Помимо этого Татьяна Строкова прокомментировала визит Даниила Сахнова в клинику, она отметила, что ждала от него слов о любви, а он лишь заскочил на 10 минут и узнав о ее самочувствии просто уехал. Так, Татьяна Строкова подчеркнула и тот факт, что Даниил Сахнов сначала делает поступки, а потом просто затмевает их словами.