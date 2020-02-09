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В 2020 году компания Apple может представить 20 новинок

В 2020 году Apple готовит к презентации 20 новинок, о чем стало известно в ходе рабочего визита Тима Кука в Ирландию. По мнению производителя, будущее технологий за дополненной реальностью.

В рамках конференции в Ирландии Тим Кук раскрыл планы на взаимодействие с компанией War Ducks из Дублина, а затем намекнул на выход AR-аппаратов. В частности, эксперты уверены в выходе очков AR Glasses для iPhone летом этого года, линейки iPhone 12 с поддержкой 5G, а также iOS 14 для всех смартфонов с iOS 13 и iPadOS 14 для гаджетов, получивших версию iPadOS 13. Ожидается анонс относительно недорогого iPhone 9.

Выйдут iPad Pro нового образца, презентация которого не состоялась в прошлом году. В связи с агрессивным продвижением сервисов TV+, эксперты предположили, что Apple готовится выпустить доступный гаджет. Также вероятен выход фирменных наушников StudioPods, новой колонки HomePod, AirTag для “Локатора”, ноутбуков MacBook Air и Pro, настольного компьютера в сегменте Mac mini, а также экспериментального ноутбука на процессоре от Apple.

Эксперты не отрицают вероятность анонса macOS 10.16, tvOS 14 и WatchOS 7, а также выхода упрощенной зарядки AirPower mini и системы Apple Car.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:54

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