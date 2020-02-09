Эксперты назвали ТОП-5 лучших концептов на автосалоне в Нью-Дели
В столице Индии Нью-Дели открылась традиционная выставка новинок автомобилестроения Auto Expo 2020. Эксперты назвали ТОП-5 концептов, привезенных на мероприятие производителями разных стран.
Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на Sierra EV от индийской компании Tata. Этот электрический кроссовер базируется на платформе ALFA, что даёт шансы ожидать далее серийный выпуск SUV с EV-мотором. В новинке реализованы стилистические решения предыдущего варианта Tata Sierra, выпущенного годами ранее. Запас хода внедорожника составит порядка 150 километров, а мощность машины достигает сотни лошадиных сил, при этом оборудование модели отвечает самым актуальным трендам, как заверяют представители бренда. На четвертой строчке оказался автомобиль этой же компании-Tata HBX. Предсерийный концепт позиционируют как конкурента Jimmy от Suzuki. Машину выгодно выделяет современный дизайн с двухуровневой оптикой, внедорожный обвес и легкосплавные диски черного цвета. Также усилит мотивацию для покупки машины качественная резина покрышек. Остальные характеристики руководство Tata пока хранит в секрете.
Бронзу в рейтинге завоевала Futuro-E от японской Suzuki, абсолютно электрический кроссовер. Стоит отметить, что компания выделила для данной модели отдельную линейку внедорожных авто. В ней реализуют абсолютно иной подход к построению машин такого класса. Однако в серийное производство транспортное средство выйдет в том же четырёхдверном купе-формате со светодиодной оптикой. Чешская Skoda стала серебряным призером, ее Vision IN покорил сердца многих экспертов автоиндустрии. Экстерьер модели во многом похож на Kamiq SUV, продающийся в европейских странах. Впрочем, специально для потребителей в Азии дизайн был адаптирован под региональные запросы и тренды. В целом машина получилась просторной, в ее оформлении использовались переработанный пластик и искусственная кожа. Турбодвигатель на 1,5 литра развивает мощность до 150 лошадиных сил.
Первенство в перечне досталось китайской компании Haval с Concept H. Этот небольшой кроссовер выполнен в довольно лаконичном и даже строгом стиле, массивный спереди за счёт радиаторной решетки. Модный экстерьер включает переднюю оптику, приподнятый визуально капот и широкие воздухозаборники по бокам.
Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на Sierra EV от индийской компании Tata. Этот электрический кроссовер базируется на платформе ALFA, что даёт шансы ожидать далее серийный выпуск SUV с EV-мотором. В новинке реализованы стилистические решения предыдущего варианта Tata Sierra, выпущенного годами ранее. Запас хода внедорожника составит порядка 150 километров, а мощность машины достигает сотни лошадиных сил, при этом оборудование модели отвечает самым актуальным трендам, как заверяют представители бренда. На четвертой строчке оказался автомобиль этой же компании-Tata HBX. Предсерийный концепт позиционируют как конкурента Jimmy от Suzuki. Машину выгодно выделяет современный дизайн с двухуровневой оптикой, внедорожный обвес и легкосплавные диски черного цвета. Также усилит мотивацию для покупки машины качественная резина покрышек. Остальные характеристики руководство Tata пока хранит в секрете.
Бронзу в рейтинге завоевала Futuro-E от японской Suzuki, абсолютно электрический кроссовер. Стоит отметить, что компания выделила для данной модели отдельную линейку внедорожных авто. В ней реализуют абсолютно иной подход к построению машин такого класса. Однако в серийное производство транспортное средство выйдет в том же четырёхдверном купе-формате со светодиодной оптикой. Чешская Skoda стала серебряным призером, ее Vision IN покорил сердца многих экспертов автоиндустрии. Экстерьер модели во многом похож на Kamiq SUV, продающийся в европейских странах. Впрочем, специально для потребителей в Азии дизайн был адаптирован под региональные запросы и тренды. В целом машина получилась просторной, в ее оформлении использовались переработанный пластик и искусственная кожа. Турбодвигатель на 1,5 литра развивает мощность до 150 лошадиных сил.
Первенство в перечне досталось китайской компании Haval с Concept H. Этот небольшой кроссовер выполнен в довольно лаконичном и даже строгом стиле, массивный спереди за счёт радиаторной решетки. Модный экстерьер включает переднюю оптику, приподнятый визуально капот и широкие воздухозаборники по бокам.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:39