Эксперты назвали ТОП-5 лучших концептов на автосалоне в Нью-Дели





Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на Sierra EV от индийской компании Tata. Этот электрический кроссовер базируется на платформе ALFA, что даёт шансы ожидать далее серийный выпуск SUV с EV-мотором. В новинке реализованы стилистические решения предыдущего варианта Tata Sierra, выпущенного годами ранее. Запас хода внедорожника составит порядка 150 километров, а мощность машины достигает сотни лошадиных сил, при этом оборудование модели отвечает самым актуальным трендам, как заверяют представители бренда. На четвертой строчке оказался автомобиль этой же компании-Tata HBX. Предсерийный концепт позиционируют как конкурента Jimmy от Suzuki. Машину выгодно выделяет современный дизайн с двухуровневой оптикой, внедорожный обвес и легкосплавные диски черного цвета. Также усилит мотивацию для покупки машины качественная резина покрышек. Остальные характеристики руководство Tata пока хранит в секрете.Бронзу в рейтинге завоевала Futuro-E от японской Suzuki, абсолютно электрический кроссовер. Стоит отметить, что компания выделила для данной модели отдельную линейку внедорожных авто. В ней реализуют абсолютно иной подход к построению машин такого класса. Однако в серийное производство транспортное средство выйдет в том же четырёхдверном купе-формате со светодиодной оптикой. Чешская Skoda стала серебряным призером, ее Vision IN покорил сердца многих экспертов автоиндустрии. Экстерьер модели во многом похож на Kamiq SUV, продающийся в европейских странах. Впрочем, специально для потребителей в Азии дизайн был адаптирован под региональные запросы и тренды. В целом машина получилась просторной, в ее оформлении использовались переработанный пластик и искусственная кожа. Турбодвигатель на 1,5 литра развивает мощность до 150 лошадиных сил.Первенство в перечне досталось китайской компании Haval с Concept H. Этот небольшой кроссовер выполнен в довольно лаконичном и даже строгом стиле, массивный спереди за счёт радиаторной решетки. Модный экстерьер включает переднюю оптику, приподнятый визуально капот и широкие воздухозаборники по бокам.