АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Стоимость смартфонов Xiaomi и Redmi в России снизилась перед грядущим Днем святого Валентина

Многочисленные бренды заявляют о скидках и акциях перед грядущим Днем святого Валентина, когда многие молодые люди раздумывают над подарками для своих возлюбленных. Исключением не стали смартфоны от Xiaomi и Redmi, стоимость которых снизилась в России.

Российские представители компании Xiaomi и его суббренда Redmi сообщают о начале акции «Подарки любимым», приуроченной ко Дню влюбленных. Смартфоны по низкой цене можно приобрести включительно до 14 февраля, скидки на которые достигают 14%. Известно, что кроме мобильных гаджетов подешевела и бытовая техника для дома, носимые аксессуары и другие виды устройств, которые можно приобрести в онлайн магазине фирмы.

К примеру, мощный Redmi Note 8 Pro с 6 Гб ОЗУ 128 Гб встроенной памяти можно приобрести за 17 тысяч рублей вместо 20 тысяч рублей. А вот линейка Note 8T с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб флэш памяти поменяла ценник с 14 тысяч рублей на 12 тысяч рублей. Подобные перемены коснулись и Mi 9T, а также Mi A3, владельцем которых можно стать, заплатив на четыре тысячи рублей меньше. Ко Дню святого Валентина действуют скидки в размере 300 и 500 рублей, если приобрести товар на определенную сумму. Кроме прочего, некоторые смартфоны поставляются вместе с смарт-браслетом Mi Smart за 1 рубль.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый BMW M3 заметили на дорогах…
Лера Кудрявцева боится в старости быть…
IQOO 3 5G признали самым быстрым смартфоном на начало 2020…
Полина Гагарина повторила образ Шер из 80-х на Big Love…
Озвучены алименты, которые звезда «Дом-2» Алексей Безус платит своей…
В 2020 году компания Apple может представить 20…
Яна Рудковская осталась в восторге от первого выступления Ветлицкой после возвращения на…
Эксперты назвали ТОП-5 лучших концептов на автосалоне в…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокирована дракой с…
Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как офисным сотрудникам избежать нарушения…
Внучка Пугачевой Клавдия Земцова читает с мужем Кристины Орбакайте книжки на испанском…
Стоимость смартфонов Xiaomi и Redmi в России снизилась перед грядущим Днем святого…
Головные боли после пробуждения связаны с дефицитом витамина D в организме…
Телеведущая Ксения Собчак публично оскорбила Тину…
Отмечающий 30-летний юбилей Федор Смолов рассказал о травле после ЧМ и личной…
Врачи назвали оптимальное время пробежки для профилактики…
Анна Большова стесняется своего тела и не любит обнаженные…
Россия упрекнула Норвегию в нарушении Парижского договоре о…
«Подписчики разглядели»: У телеведущей Ксении Собчак опять заподозрили…
Клюква укрепляет иммунную систему и замедляет процессы старения в организме…
Психотерапевты утверждают, что курение пагубно влияет на психическое здоровье…
Дочь Леонида Якубовича Варвара выпустила свою первую…
В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Polo для…
Названы малоизвестные особенности человеческого…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова сообщила о рождении…
Психиатры перечислили 6 главных симптомов…
Медики работают над созданием “Виагры” для…
Стивен Кинг разрешил томской школьнице Диане Костыриной экранизировать рассказ «Женщина в…
Просмотреть все новости