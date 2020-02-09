Стоимость смартфонов Xiaomi и Redmi в России снизилась перед грядущим Днем святого Валентина





Российские представители компании Xiaomi и его суббренда Redmi сообщают о начале акции «Подарки любимым», приуроченной ко Дню влюбленных. Смартфоны по низкой цене можно приобрести включительно до 14 февраля, скидки на которые достигают 14%. Известно, что кроме мобильных гаджетов подешевела и бытовая техника для дома, носимые аксессуары и другие виды устройств, которые можно приобрести в онлайн магазине фирмы.К примеру, мощный Redmi Note 8 Pro с 6 Гб ОЗУ 128 Гб встроенной памяти можно приобрести за 17 тысяч рублей вместо 20 тысяч рублей. А вот линейка Note 8T с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб флэш памяти поменяла ценник с 14 тысяч рублей на 12 тысяч рублей. Подобные перемены коснулись и Mi 9T, а также Mi A3, владельцем которых можно стать, заплатив на четыре тысячи рублей меньше. Ко Дню святого Валентина действуют скидки в размере 300 и 500 рублей, если приобрести товар на определенную сумму. Кроме прочего, некоторые смартфоны поставляются вместе с смарт-браслетом Mi Smart за 1 рубль.