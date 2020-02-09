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Телеведущая Ксения Собчак публично оскорбила Тину Канделаки

Телеведущая Ксения Собчак публично поговорила о фигуре Тины Канделеки сказав, что ей она не нравится. Тем самым светская львица оскорбила свою коллегу. Все произошло в студии программы «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале.


Во время беседы с Иваном Ургантом Ксения Собчак сказала, что не испытывает восторга от внешнего вида Тины Канделаки, и если бы она была мужчиной, то все равно не обратила бы на нее внимание. Как отметила Ксения Собчак, хотя Тина Канделаки и пашет часами в спортивном зале, но тело у нее все равно так себе. Не растерялся и Ургант, который сказал в ответ, что узнает прежнюю Собчак, которая ведет себя, как ей свойственно.

Известно, что Тина Канделаки и правда достаточно много времени посвящает спорту. В ее графике есть регулярные тренировки, а небольшой тренажерный зал теледива устроила прямо у себя дома. Ко всему Канделаки систематически следит за рационом своего питания. Она не позволяет себе употреблять мучные изделия и калорийные блюда.

Телеведущая Ксения Собчак публично оскорбила Тину Канделаки

Ксения Собчак же вместо занятий бегом на дорожке все свои силы отдает йоге. Именно с помощью этой практики она достигла довольно заметных результатов.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:06

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