Россия упрекнула Норвегию в нарушении Парижского договоре о Шпицбергене





В частности, глава МИД РФ выступил с предложением организовать двухсторонние переговоры относительно возникшей ситуации вокруг Шпицбергена. Россия считает, что структуры страны, размещенные на архипелаге, сильно страдают от действий Норвегии, что попадает в нарушение условий Парижского договора 1920 года. Лавров призвал обеспечить “одинаково свободный доступ” на острова и осуществления там деятельности на равных условиях. Особые вопросы возникли после запрета на использование принадлежащего РФ вертолета, неправомерности введения “рыбоохранной зоны” и искусственного расширения подобных территории, которые ограничивают экономическую активность на архипелаге.Лавров подчеркнул, что РФ не имеет намерения отказываться от присутствия в Шпицбергене, а также напомнил, что деятельность здесь между двумя странами не прерывалась даже в годы “холодной войны”.