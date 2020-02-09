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Россия упрекнула Норвегию в нарушении Парижского договоре о Шпицбергене

Правительство России упрекнуло Норвегию за нарушение Парижского договоре, определившего статус Шпицбергена. Сергей Лавров адресовал своему коллеге Ине Эриксен Сёрейде уведомление в связи со 100-летием документа.

В частности, глава МИД РФ выступил с предложением организовать двухсторонние переговоры относительно возникшей ситуации вокруг Шпицбергена. Россия считает, что структуры страны, размещенные на архипелаге, сильно страдают от действий Норвегии, что попадает в нарушение условий Парижского договора 1920 года. Лавров призвал обеспечить “одинаково свободный доступ” на острова и осуществления там деятельности на равных условиях. Особые вопросы возникли после запрета на использование принадлежащего РФ вертолета, неправомерности введения “рыбоохранной зоны” и искусственного расширения подобных территории, которые ограничивают экономическую активность на архипелаге.

Лавров подчеркнул, что РФ не имеет намерения отказываться от присутствия в Шпицбергене, а также напомнил, что деятельность здесь между двумя странами не прерывалась даже в годы “холодной войны”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:41

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