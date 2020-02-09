АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

«Подписчики разглядели»: У телеведущей Ксении Собчак опять заподозрили беременность

В социальных сетях появилось новое видео, где видно, что у телеведущей Ксении Собчак слегка округлились формы. В итоге фолловеры пришли к выводу, что светская львица находится в ожидании своего второго наследника.

«Подписчики разглядели»: У телеведущей Ксении Собчак опять заподозрили беременность

После того, как Ксения Собчак вышла замуж во второй раз за знаменитого режиссера Константина Богомолова, то личная жизнь звезды стала еще больше волновать общественность. Особенно поклонники ждут информацию о пополнении в семействе Ксении Собчак.

Слухи о том, что теледива беременна появились еще сразу после церемонии бракосочетания. Многие именно этим и связывали скорую свадьбу Собчак. Однако после фанаты все же стали говорить о том, что от счастливой жизни журналистка немного расслабилась и просто позволяет себе больше есть, а соответственно поправилась в итоге.

Они отмечали, что прошло уже полгода, но живот Ксении так и не стал больше.


И вот Telegram-канал «Только никому» разместил новое видео, где подписчики в очередной раз увидели немного округлившуюся Ксению Собчак и заподозрили, что она опять беременна. Слухи о том, что Ксения Собчак якобы беременна тут же начали распространяться по Сети. Известно, что видео было снято на вечере Расковаловых.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Подписчики разглядели»: У телеведущей Ксении Собчак опять заподозрили…
Клюква укрепляет иммунную систему и замедляет процессы старения в организме…
Психотерапевты утверждают, что курение пагубно влияет на психическое здоровье…
Дочь Леонида Якубовича Варвара выпустила свою первую…
В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Polo для…
Названы малоизвестные особенности человеческого…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова сообщила о рождении…
Психиатры перечислили 6 главных симптомов…
Медики работают над созданием “Виагры” для…
Стивен Кинг разрешил томской школьнице Диане Костыриной экранизировать рассказ «Женщина в…
Жителя Татарстана принудительно госпитализировали после второй попытки "сменить…
Анастасия Шубская посетила хоккейный матч вместе с сыном Александра…
Употребление кешью способствует улучшению памяти и повышает эластичность…
Tata продемонстрировала доступный кроссовер размером с…
Джеки Чан выделил миллион юаней создателям лекарства против…
Биологи из Санкт-Петербурга раскрыли секрет "парадокса хаоса" в работе водных…
Венецианский карнавал в Италии открылся грандиозным водным…
Гарик Харламов высмеял передачу Елены Малышевой «Жить здорово!» о женских…
В возрасте 76 лет умер актер из “Стар Трека” Кевин…
Эксперты назвали самые безопасные места в самолете во время…
Ирина Дубцова сообщила о смерти любимой собаки Буси из-за…
Новые вакцины могут изменить ДНК…
Трое людей стали жертвами ДТП под Иркутском из-за столкновения грузовика и легкового…
Маша Распутина поддержала Любовь Успенскую в конфликте с дочерью Татьяной Плаксиной: «Мозги сошли с…
Названы главные симптомы проблем с щитовидной…
Итальянцы остаются здоровыми на 10 лет дольше благодаря своему образу…
Дмитрий Нагиев пожаловался на игнорирование со стороны подписчиков в…
Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США: "Пенсионный возраст нам подняли. Только забыли пенсии сделать, как во всем…
Просмотреть все новости