«Подписчики разглядели»: У телеведущей Ксении Собчак опять заподозрили беременность
В социальных сетях появилось новое видео, где видно, что у телеведущей Ксении Собчак слегка округлились формы. В итоге фолловеры пришли к выводу, что светская львица находится в ожидании своего второго наследника.
После того, как Ксения Собчак вышла замуж во второй раз за знаменитого режиссера Константина Богомолова, то личная жизнь звезды стала еще больше волновать общественность. Особенно поклонники ждут информацию о пополнении в семействе Ксении Собчак.
Слухи о том, что теледива беременна появились еще сразу после церемонии бракосочетания. Многие именно этим и связывали скорую свадьбу Собчак. Однако после фанаты все же стали говорить о том, что от счастливой жизни журналистка немного расслабилась и просто позволяет себе больше есть, а соответственно поправилась в итоге.
Они отмечали, что прошло уже полгода, но живот Ксении так и не стал больше.
И вот Telegram-канал «Только никому» разместил новое видео, где подписчики в очередной раз увидели немного округлившуюся Ксению Собчак и заподозрили, что она опять беременна. Слухи о том, что Ксения Собчак якобы беременна тут же начали распространяться по Сети. Известно, что видео было снято на вечере Расковаловых.
После того, как Ксения Собчак вышла замуж во второй раз за знаменитого режиссера Константина Богомолова, то личная жизнь звезды стала еще больше волновать общественность. Особенно поклонники ждут информацию о пополнении в семействе Ксении Собчак.
Слухи о том, что теледива беременна появились еще сразу после церемонии бракосочетания. Многие именно этим и связывали скорую свадьбу Собчак. Однако после фанаты все же стали говорить о том, что от счастливой жизни журналистка немного расслабилась и просто позволяет себе больше есть, а соответственно поправилась в итоге.
Они отмечали, что прошло уже полгода, но живот Ксении так и не стал больше.
И вот Telegram-канал «Только никому» разместил новое видео, где подписчики в очередной раз увидели немного округлившуюся Ксению Собчак и заподозрили, что она опять беременна. Слухи о том, что Ксения Собчак якобы беременна тут же начали распространяться по Сети. Известно, что видео было снято на вечере Расковаловых.