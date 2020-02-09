В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Polo для России
В Сети появились первые рендеры нового автомобиля от немецкого автобренда Volkswagen для РФ. Polo, выпущенный компанией десять лет назад, в обновленной версии станет лифтбеком.
Материалом для рендеров стали официальные эскизы машины, согласно которым на территории России после седана и хэтчбека выпустят неожиданную модификацию транспортного средства. Лифтбек оснастят массивной и крупной решеткой радиатора, которая будет соединена с линией светодиодных фар. В целом машина получит узнаваемые стилистические решения, хорошо зарекомендовавшие себя в других новинках компании.
Во фронтальной части появятся горизонтальные фонари с U-образными светодиодными элементами. Крышка багажного отделения при этом станет более плоской, нишу для закрепления номерного знака техностилисты бренда перенесли на бампер. Подвергнется изменениям в новой модели логотип автолинейки Polo, в то же время силовую установку лифтбек получит актуальную. Ее составят атмосферный двигатель на 1,6 литра, выдающий мощность от 90 до 110 лошадиных сил в зависимости от комплектации, либо турбомотор на 125 «лошадей».
Работать агрегат будет вместе с механической коробкой передач на пять скоростей, или автоматической трансмиссией на 6 диапазонов. Дебют обновленного Polo состоится уже в ближайшее время, при этом информации о ценовом диапазоне новинки пока нет. Стоит отметить, что наиболее демократичный ценник в линейке на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч рублей за 90-сильную машину и 872 тысячи за авто с 110 лошадиными силами и автоматической трансмиссией.
Материалом для рендеров стали официальные эскизы машины, согласно которым на территории России после седана и хэтчбека выпустят неожиданную модификацию транспортного средства. Лифтбек оснастят массивной и крупной решеткой радиатора, которая будет соединена с линией светодиодных фар. В целом машина получит узнаваемые стилистические решения, хорошо зарекомендовавшие себя в других новинках компании.
Во фронтальной части появятся горизонтальные фонари с U-образными светодиодными элементами. Крышка багажного отделения при этом станет более плоской, нишу для закрепления номерного знака техностилисты бренда перенесли на бампер. Подвергнется изменениям в новой модели логотип автолинейки Polo, в то же время силовую установку лифтбек получит актуальную. Ее составят атмосферный двигатель на 1,6 литра, выдающий мощность от 90 до 110 лошадиных сил в зависимости от комплектации, либо турбомотор на 125 «лошадей».
Работать агрегат будет вместе с механической коробкой передач на пять скоростей, или автоматической трансмиссией на 6 диапазонов. Дебют обновленного Polo состоится уже в ближайшее время, при этом информации о ценовом диапазоне новинки пока нет. Стоит отметить, что наиболее демократичный ценник в линейке на сегодняшний день составляет порядка 700 тысяч рублей за 90-сильную машину и 872 тысячи за авто с 110 лошадиными силами и автоматической трансмиссией.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 11:15