Звезда «Дом-2» Яна Шевцова сообщила о рождении сына





Экс-участница проекта «Дом-2» Яна Шевцова первый раз стала мамой. О рождении своего первенца девушка рассказала в своем личном блоге.Родила Яна ровно в два часа дня. Позже она написала, что вес ее сына 2963 грамм, а рост 49 см. Пользователи социальных сетей тут же начали интересоваться, а не раньше ли положенного срока ее младенец появился на свет. Шевцова тут же подтвердила эту информацию написав, что действительно ее малыш родился немного раньше установленного срока, именно поэтому у него совсем не большой вес. Также она отметила, что врачи сказали, что в этом абсолютно нет ничего критического.Помимо этого, Яна Шевцова пожаловалась, что пока чувствует себя не очень хорошо. Она показала своего новорожденного сына в Instagram, но лицо его закрыла картинкой.Напомним, ранее Яна озвучивала срок своей беременности, который составлял всего 30 недель, а значит ее малыш, скорее всего родился и правда недоношенным.Таких детей обычно помещают в кювезы. К слову, в информацию о беременности звезды проекта «Дом-2» Яны Шевцовой и вовсе поверили не сразу, ведь ранее она уже успешно манипулировала этой темой.