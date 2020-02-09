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Звезда «Дом-2» Яна Шевцова сообщила о рождении сына

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Яна Шевцова родила гораздо раньше положенного срока. В личном блоге она уже назвала вес своего ребенка, а также рост. Помимо этого, Шевцова отметила, что это был самый счастливый день в ее жизни.

Звезда «Дом-2» Яна Шевцова сообщила о рождении сына

Экс-участница проекта «Дом-2» Яна Шевцова первый раз стала мамой. О рождении своего первенца девушка рассказала в своем личном блоге.
Родила Яна ровно в два часа дня. Позже она написала, что вес ее сына 2963 грамм, а рост 49 см. Пользователи социальных сетей тут же начали интересоваться, а не раньше ли положенного срока ее младенец появился на свет. Шевцова тут же подтвердила эту информацию написав, что действительно ее малыш родился немного раньше установленного срока, именно поэтому у него совсем не большой вес. Также она отметила, что врачи сказали, что в этом абсолютно нет ничего критического.

Помимо этого, Яна Шевцова пожаловалась, что пока чувствует себя не очень хорошо. Она показала своего новорожденного сына в Instagram, но лицо его закрыла картинкой.

Напомним, ранее Яна озвучивала срок своей беременности, который составлял всего 30 недель, а значит ее малыш, скорее всего родился и правда недоношенным.


Таких детей обычно помещают в кювезы. К слову, в информацию о беременности звезды проекта «Дом-2» Яны Шевцовой и вовсе поверили не сразу, ведь ранее она уже успешно манипулировала этой темой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:06

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