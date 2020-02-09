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Стивен Кинг разрешил томской школьнице Диане Костыриной экранизировать рассказ «Женщина в комнате»

Томская школьница будет экранизировать рассказ «Женщина в комнате», написанный Стивеном Кингом. Диана Костырина уже подписала контракт с писателем, о чем сообщила посредством публикации в Instagram.
Стивен Кинг разрешил томской школьнице Диане Костыриной экранизировать рассказ «Женщина в комнате»

Девушка поделилась своей радостью и заявила, что не верит в происходящее. Она получила договор со Стивеном Кингом благодаря американскому проекту Dollar Baby, в которой он предоставляет школьникам со всего мира возможность на целый год стать обладателями его авторских прав. Диана Костырина отправила заявку и свое портфолио, а спустя сутки получила одобрение. Картина по мотивам рассказа «Женщина в комнате» примет участие в фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре осенью текущего года.

По условиям контракта, фильм будет короткометражным, а его продолжительность составит 40 минут. Над съёмками будет работать также киноклуб «Сибирские мастерские, а продюсером выступит Роман Дваладзе. По словам юной школьницы, она собирается изменить концовку истории, сделав ее более оптимистичной, чем в рассказе Кинга. Диана Костырина является ученицей томского лицея №7, а экранизация произведения американского писателя-фантаста станет не первым ее проектом. Ранее россиянка снималась в кино, после чего была режиссёром.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:46

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