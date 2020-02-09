Жителя Татарстана принудительно госпитализировали после второй попытки "сменить пол"
СМИ Татарстана информируют о необычном происшествии с жителем Казани, который занимался самоповреждением половых органов. Мужчину принудительно госпитализировали после второй попытки "сменить пол".
Сотрудники правоохранительных органов Татарстана сообщают, что на съемной квартире в Казани был обнаружен мужчина, пытавшийся повторно провести на себе операцию по смене пола. Днями ранее больной вызвал бригаду скорой помощи после неудачи из-за попытки остановки обильного кровотечения. От дальнейшей госпитализации хирург-самоучка отказался и впоследствии продолжил попытки удалить свои половые органы. Во время повторного приезда скорой помощи мужчину пришлось насильно отправить в больницу.
На данный момент пациент находится под пристальным присмотром врачей, которые пытаются выяснить причину подобной аутоагрессии. При осмотре жилплощади, которая использовалась как операционная, полицейскими были обнаружены хирургические принадлежности, кровь и отрезанная плоть. По словам экспертом, многие трансгендеры жалеют о смене "биологического пола", поскольку проведенная операция не помогла им справиться с расстройством гендерной идентичности.
Сотрудники правоохранительных органов Татарстана сообщают, что на съемной квартире в Казани был обнаружен мужчина, пытавшийся повторно провести на себе операцию по смене пола. Днями ранее больной вызвал бригаду скорой помощи после неудачи из-за попытки остановки обильного кровотечения. От дальнейшей госпитализации хирург-самоучка отказался и впоследствии продолжил попытки удалить свои половые органы. Во время повторного приезда скорой помощи мужчину пришлось насильно отправить в больницу.
На данный момент пациент находится под пристальным присмотром врачей, которые пытаются выяснить причину подобной аутоагрессии. При осмотре жилплощади, которая использовалась как операционная, полицейскими были обнаружены хирургические принадлежности, кровь и отрезанная плоть. По словам экспертом, многие трансгендеры жалеют о смене "биологического пола", поскольку проведенная операция не помогла им справиться с расстройством гендерной идентичности.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:37