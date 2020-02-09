Tata продемонстрировала доступный кроссовер размером с «Ниву»





Новый внедорожный автомобиль от Tata Motors был презентован в ходе выставки в Дели. Машина индийского концерна получила компактные размеры и приемлемую цену, что может стать ее дополнительным плюсом для потенциальных покупателей. Размеры субкомпактного концептуального кроссовера Tata HBX составляют 3,86 метра в длину, и 2,44 в ширину между осями. Благодаря этому машину можно разместить в линейке габаритов между трёхдверным вариантом российской «Нивы» и Chevrolet Niva.Технические характеристики новинки можно сравнить с хэтчбеком Altroz, в ее основе производитель также использовал модульную платформу ALFA c передним приводом. Это позволяет использовать атмосферный двигатель на три цилиндра ёмкостью в 1,2 литра. Такой агрегат способен развивать мощность до порядка 86 лошадиных сил. Также в транспортном средстве установлена идентичная хэтчбек-версии пятискоростная механическая коробка передач.Пока Tata показала только предсерийный концептуальный автомобиль, однако эксперты уверены, что в серийной модели внешний вид недорогой модели не будет таким же динамичным и смелым. В массовой линейке дизайнеры корпорации представят традиционный для Altroz салон, мультимедийный комплекс с приборной панелью, а также рулем. Кроме того, специалисты авторынка уверены, что на протяжение нескольких лет компания выпустит гибридные варианты машины с полностью электрической силовой установкой.