Венецианский карнавал в Италии открылся грандиозным водным парадом





Парад состоялся у берегов канала Каннареджо, соединяющего Гранд-канал с венецианской лагуной. В этом году главная тема карнавала звучит так: “Игра, любовь и безумие”. Масштабное шоу, открывающее праздник, носит наименование “Ради любви”. В процессе артисты, включая акробатов, проплыли на глазах у зрителей на украшенных соответствующим образом лодках, гондолах и платформах, а сопровождением выступали музыка и иллюминация.Карнавал в Венеции будет продолжаться до 25 февраля и охватит около 150 мероприятий, куда относятся спектакли, балы, многочисленные концерты, яркие шествия и постановки. В праздник окажутся вовлечены свыше 300 артистов.