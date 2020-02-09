В возрасте 76 лет умер актер из “Стар Трека” Кевин Конуэй
Актер Кевин Конуэй, сыгравший эпизодическую роль в сериале “Стар Трек”, скончался в возрасте 76 лет. Звезда Голливуда также известен по фильмам “Преодоление” и “Геттисбург”.
Представители Кевина Конуэя отметили, что смерть актера наступила 5 февраля, но широкой общественности об этом рассказали спустя несколько дней. По предварительным данным, причиной кончины стал сердечный приступ. Актер сыграл около 80 ролей в своей карьере, а наиболее известными из проектов с его участием являются “Стар Трек”, “Вспышка”, “Геттисбург”, “Закон и порядок”, “Преодоление” и “Беспутная роза”.
Благодаря уникальному хрипловатому голосу он получил возможностью озвучивать Марка Твена в документальном фильме 2001 года. Также актер работал над записью предупреждения о подозрительных предметах для метро Нью-Йорка.
Представители Кевина Конуэя отметили, что смерть актера наступила 5 февраля, но широкой общественности об этом рассказали спустя несколько дней. По предварительным данным, причиной кончины стал сердечный приступ. Актер сыграл около 80 ролей в своей карьере, а наиболее известными из проектов с его участием являются “Стар Трек”, “Вспышка”, “Геттисбург”, “Закон и порядок”, “Преодоление” и “Беспутная роза”.
Благодаря уникальному хрипловатому голосу он получил возможностью озвучивать Марка Твена в документальном фильме 2001 года. Также актер работал над записью предупреждения о подозрительных предметах для метро Нью-Йорка.