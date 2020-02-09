Трое людей стали жертвами ДТП под Иркутском из-за столкновения грузовика и легкового авто





Столкновение грузового автомобиля Scania и седана Toyota Camry произошло на автомагистрали Р-255 «Сибирь» под Иркутском. Прибывшие на место происшествия сотрудники медслужбы и правоохранительных органов констатировали смерть троих людей - водителя «легковушки» и его двух пассажиров. Известно, что инцидент произошел в Черемховском районе неподалеку от поселка Субботина.Сейчас на месте трагедии работают представители МВД и МЧС, которые пока не информируют о причине автокатастрофы и устанавливают обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция призывает водителей фур и легковых автомобилей соблюдать скоростной режим и строго придерживаться правил дорожного движения во избежание подобных ДТП.