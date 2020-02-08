Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову пристыдили за интимное видео с любовником
Большинство пользователей социальных сетей очень сильно разозлили публичные объятия телеведущей «Дом-2» Ольги Бузовой с ее возлюбленным Давидом Манукяном. Молодые люди целовались в тот момент, когда Ольга вернулась с гастролей, и все это засняли на камеру.
После видео интимного характера Ольга Бузова разместила в личном блоге. Однако далеко не у всех оно вызвало положительные эмоции. Многие и вовсе отметили, что Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном перешла всякие границы.
Были и те, кто подчеркнул, что данные видео могут смотреть дети, а подрастающему поколению не обязательно видеть настолько раскрепощенное поведение. Другие же сказали, что видимо Ольга заплатила Давиду, что играет он совсем не естественно и никто не верит, что между ними настоящие чувства.
Сама же ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что за все время ее романа с Давидом Манукяном не было ни разу того, чтобы он не встретил ее после того, как она возвращается со своих концертов.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова отдыхала с Давидом Манукяном в Таиланде.
После видео интимного характера Ольга Бузова разместила в личном блоге. Однако далеко не у всех оно вызвало положительные эмоции. Многие и вовсе отметили, что Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном перешла всякие границы.
Были и те, кто подчеркнул, что данные видео могут смотреть дети, а подрастающему поколению не обязательно видеть настолько раскрепощенное поведение. Другие же сказали, что видимо Ольга заплатила Давиду, что играет он совсем не естественно и никто не верит, что между ними настоящие чувства.
Сама же ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, что за все время ее романа с Давидом Манукяном не было ни разу того, чтобы он не встретил ее после того, как она возвращается со своих концертов.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова отдыхала с Давидом Манукяном в Таиланде.