АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Эксперты высоко оценили изменения в обновленной Lada 4х4

В середине января 2020 года отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4. Как и прежде, многие автомобилисты не увидели в обновленном автомобиле ничего нового, но это лишь на первый взгляд. В действительности же, как утверждают эксперты, текущая версия внедорожника имеет все основания называться «новой».
Эксперты высоко оценили изменения в обновленной Lada 4х4

С точки зрения экстерьера отмечается обновленная передняя часть машины, которая окончательно избавилась от родства с ретро-моделями прошлых десятилетий. Обновились и отдельные элементы в салоне Lada 4х4. Примечательно, что схожести с оформлением моделей серии XRAY, вопреки ожиданиям многих, в салоне новинки нет. Зато передняя панель автомобиля обзавелась более современными скругленными формами, которые прежде никогда не встречались в легендарной «Ниве». Получила модель и органы управления с улучшенной эргономикой, что непременно оценят покупатели, раз за разом останавливающие выбор именно на той модели. Более того, теперь в Lada 4х4 есть бортовой компьютер, который сообщит о запасе хода, а также высветит данные о среднем и текущем расходе топлива.

Изменились и общие ощущения от управления этим автомобилем. Отмечается, что если прежде инженерам «АвтоВАЗа» удалось научить «Ниву» более уверенно держать курс, то теперь машина с очень короткой колесной базой и довольно большим клиренсом умудряется уверенно держать дорогу даже на скорости в 120 километров час. За это стоит благодарить усовершенствованную подвеску. Хвалят эксперты и улучшенную управляемость машины. Часть комплиментов достались штатной ABS от компании Bosch вместе с EBD и системой помощи при экстренном торможении, которые обеспечивают максимально уверенное замедление внедорожника.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты высоко оценили изменения в обновленной Lada…
Эксперты назвали преимущества и недостатки кроссовера Skoda…
Лекарственные растения с бодрящим эффектом могут стать альтернативой…
В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic…
Зеленый чай уменьшает риск развития инсульта на…
Медики рассказали о трех способах избавления от головной…
Компания Ford представила дизельный вездеход на мостах с…
Психолог Дмитрий Воедилов рассказал о 12 приёмах для остановки деградации…
«Он захотел старушку, я – молодого»: Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым…
«Это мой ритм»: Кристина Асмус в белоснежном купальнике призналась Мальдивам в…
Никита Рудаков спародировал оргазм Алины Галимовой во время…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская расплакалась после ссоры с Аленой…
Телеведущую Ксению Бородину заподозрили в третьей…
Анна Седокова призналась, что ждет ребенка от нового…
Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову пристыдили за интимное видео с…
Новое ПО позволит приложениям экономить 85% памяти…
"Раньше я была без комплексов": Саша Черно назвала главную причину развода с Иосифом…
Наталья Ветлицкая удивила петербургскую публику откровенным…
Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее…
Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на…
Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с…
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея…
В Сети представили концепт тонкого стеклянного…
Поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце Ольги…
На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils…
Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего…
Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2…
Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч…
Просмотреть все новости