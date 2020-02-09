Эксперты высоко оценили изменения в обновленной Lada 4х4





С точки зрения экстерьера отмечается обновленная передняя часть машины, которая окончательно избавилась от родства с ретро-моделями прошлых десятилетий. Обновились и отдельные элементы в салоне Lada 4х4. Примечательно, что схожести с оформлением моделей серии XRAY, вопреки ожиданиям многих, в салоне новинки нет. Зато передняя панель автомобиля обзавелась более современными скругленными формами, которые прежде никогда не встречались в легендарной «Ниве». Получила модель и органы управления с улучшенной эргономикой, что непременно оценят покупатели, раз за разом останавливающие выбор именно на той модели. Более того, теперь в Lada 4х4 есть бортовой компьютер, который сообщит о запасе хода, а также высветит данные о среднем и текущем расходе топлива.Изменились и общие ощущения от управления этим автомобилем. Отмечается, что если прежде инженерам «АвтоВАЗа» удалось научить «Ниву» более уверенно держать курс, то теперь машина с очень короткой колесной базой и довольно большим клиренсом умудряется уверенно держать дорогу даже на скорости в 120 километров час. За это стоит благодарить усовершенствованную подвеску. Хвалят эксперты и улучшенную управляемость машины. Часть комплиментов достались штатной ABS от компании Bosch вместе с EBD и системой помощи при экстренном торможении, которые обеспечивают максимально уверенное замедление внедорожника.