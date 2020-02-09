Эксперты назвали преимущества и недостатки кроссовера Skoda Karoq





Уже 14 февраля российские дилеры чешской марки начнут продавать Skoda Karoq в двух доступных комплектациях по цене от 1,499 до 1,673 миллионов рублей. В обеих комплектациях автомобиль оснащается 150-сильной «турбочетверкой» и 8-ступенчатой АКПП. Немногим позднее в Россию привезут и базовую версию с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. По мнению специалистов, самой востребованной на российском рынке, скорее всего, станет полноприводная версия Skoda Karoq с топовым двигателем и ориентировочным ценником на уровне 1,6 миллиона рублей. Главным же преимуществом данной модели перед ее основными конкурентами на российском рынке эксперты называют новизну, богатое оснащение, довольно динамичную гамму двигателей и широкий набор опций.Что же касается недостатков, то здесь «не на руку» Skoda Karoq может сыграть ценник, который оказался чуть выше чем у наиболее популярных в России моделей сегмента. Как бы там ни было, но соотношение цены, качества и оснащенности непременно позволит новому чешскому кросс-компакту завоевать свою аудиторию в России.