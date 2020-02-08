Новое ПО позволит приложениям экономить 85% памяти смартфона
Дефицит памяти в современных смартфонах давно стал одной из самых актуальных проблем на рынке. Какой бы емкости не был накопитель, установленный разработчиком, его все равно оказывается недостаточно. Новое программное обеспечение позволит приложениям передавать данные на гаджеты только в тех случаях, когда это действительно требуется, что приведет к экономии 85% памяти устройств.
Суть работы нового ПО очень похожа на ту, которая применяется в популярных стриминговых сервисах, вроде онлайн-кинотеатров. Они не хранят фильмы на устройствах, а лишь транслируют зрителям. В остальных же случаях «тяжелые» компоненты приложений, вроде видеороликов, графиков или путей кода, моментально передаются непосредственно на смартфон, что и приводит к возникновению проблем. Специалисты создали платформу под названием AppStreamer, которая поможет существенно сократить требования к хранилищу данных примерно на 85%, особенно при установке и использовании крупных игр на Android.
Новая программа с легкостью перемещает данные между приложением и облаком, не прерывая игровой процесс. Большинство пользователей, ставших участниками тестирования AppStreamer, заявили, что не заметили никаких различий в игровом процессе с помощью новой платформы. При этом установленные на устройства игры занимали значительно меньший объем памяти.
Суть работы нового ПО очень похожа на ту, которая применяется в популярных стриминговых сервисах, вроде онлайн-кинотеатров. Они не хранят фильмы на устройствах, а лишь транслируют зрителям. В остальных же случаях «тяжелые» компоненты приложений, вроде видеороликов, графиков или путей кода, моментально передаются непосредственно на смартфон, что и приводит к возникновению проблем. Специалисты создали платформу под названием AppStreamer, которая поможет существенно сократить требования к хранилищу данных примерно на 85%, особенно при установке и использовании крупных игр на Android.
Новая программа с легкостью перемещает данные между приложением и облаком, не прерывая игровой процесс. Большинство пользователей, ставших участниками тестирования AppStreamer, заявили, что не заметили никаких различий в игровом процессе с помощью новой платформы. При этом установленные на устройства игры занимали значительно меньший объем памяти.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52