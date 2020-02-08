Новое ПО позволит приложениям экономить 85% памяти смартфона





Суть работы нового ПО очень похожа на ту, которая применяется в популярных стриминговых сервисах, вроде онлайн-кинотеатров. Они не хранят фильмы на устройствах, а лишь транслируют зрителям. В остальных же случаях «тяжелые» компоненты приложений, вроде видеороликов, графиков или путей кода, моментально передаются непосредственно на смартфон, что и приводит к возникновению проблем. Специалисты создали платформу под названием AppStreamer, которая поможет существенно сократить требования к хранилищу данных примерно на 85%, особенно при установке и использовании крупных игр на Android.Новая программа с легкостью перемещает данные между приложением и облаком, не прерывая игровой процесс. Большинство пользователей, ставших участниками тестирования AppStreamer, заявили, что не заметили никаких различий в игровом процессе с помощью новой платформы. При этом установленные на устройства игры занимали значительно меньший объем памяти.