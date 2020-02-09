Компания Ford представила дизельный вездеход на мостах с АКПП





Грядущую новинку представила компания Troller, представляющая интересы американского автоконцерна в Южной Америке. Бразильские эксперты продемонстрировали публике вездеход TX4, реализацию которого запланировали именно для данного региона. Модель представляет собой модификацию модели 2001 года T4, и сейчас продающуюся достаточно успешно. В новой версии машина получит 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Также неизменно «на борту» новинки реализованы все необходимое оборудование и атрибуты для езды вне трасс.Офф-роуд дополняют дизельный мотор и комплекс мостов с повышенной жесткостью, а также укороченная рамная конструкция, аналогичная той, что реализована в пикапе Ford Ranger. Еще одним плюсом Troller TX4 является наличие раздатки с электронным управлением, а также задний блокируемый дифференциал. Также стоит отметить, что в TX4 производитель установил комплект силовых бамперов и специальных «грязевых» покрышек от Pirelli типа 245/70 R17. Шноркель, и дополнительные лампы освещения вместе с усиленными подножками являются еще одними плюсами машины. Не оставили без внимания в Ford и окраску транспортного средства, кузов новинки получил комбинированный дизайн в трех вариантах с неизменным синим цветом.Так, покупатель может выбрать между сине-коричневым, сине-зелёным или сине-серым оформлением. Внутри авто добавлены 2-зонный климат-контроль и мультимедийка с поддержкой автоприложений от Apple и Android. К обивке из кожзаменителя с оранжевой прострочкой добавлены крепления для детского кресла. Также имеется окантовка вентиляционных дефлекторов. В продажу машина будет выпущена параллельно с T4 как совершенно иная модель. Стоимость новинки составит порядка 2,5 миллиона рублей, модель уже поставили в южноамериканские дилерские центры и автосалоны.