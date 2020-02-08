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В Сети представили концепт тонкого стеклянного iMac

В Сети опубликовали концептуальное изображение предполагаемого будущего моноблока Apple iMac. Сообщается, что официальны релиз этого устройства может состояться уже на выставке WWDC 2020.
В Сети представили концепт тонкого стеклянного iMac

На изображении, которое вполне может оказаться реальным концептом, разработанным в Купертино, можно заметить, что разработчик решил полностью изменить подход к созданию подобной техники. Новый iMac отличается тонким дисплеем из стекла, а в его нижней части разместился утолщенный блок, в котором, вероятнее всего, и будут установлены все основные электронные компоненты. Присутствует на изображении и клавиатура, однако она, судя по всему, будет поставляться отдельно от основного устройства.

Примечательно, что существуют и более ранние концепты, на которых можно увидеть, что новый Apple iMac может быть представлен в виде моноблока со встроенными клавиатурой и специальным контроллером, способным заменить пользователю традиционную мышку. При этом важно отметить, что сама компания Apple пока не делала никаких официальных анонсов нового поколения iMac.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:06

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