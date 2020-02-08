В Сети представили концепт тонкого стеклянного iMac
В Сети опубликовали концептуальное изображение предполагаемого будущего моноблока Apple iMac. Сообщается, что официальны релиз этого устройства может состояться уже на выставке WWDC 2020.
На изображении, которое вполне может оказаться реальным концептом, разработанным в Купертино, можно заметить, что разработчик решил полностью изменить подход к созданию подобной техники. Новый iMac отличается тонким дисплеем из стекла, а в его нижней части разместился утолщенный блок, в котором, вероятнее всего, и будут установлены все основные электронные компоненты. Присутствует на изображении и клавиатура, однако она, судя по всему, будет поставляться отдельно от основного устройства.
Примечательно, что существуют и более ранние концепты, на которых можно увидеть, что новый Apple iMac может быть представлен в виде моноблока со встроенными клавиатурой и специальным контроллером, способным заменить пользователю традиционную мышку. При этом важно отметить, что сама компания Apple пока не делала никаких официальных анонсов нового поколения iMac.
На изображении, которое вполне может оказаться реальным концептом, разработанным в Купертино, можно заметить, что разработчик решил полностью изменить подход к созданию подобной техники. Новый iMac отличается тонким дисплеем из стекла, а в его нижней части разместился утолщенный блок, в котором, вероятнее всего, и будут установлены все основные электронные компоненты. Присутствует на изображении и клавиатура, однако она, судя по всему, будет поставляться отдельно от основного устройства.
Примечательно, что существуют и более ранние концепты, на которых можно увидеть, что новый Apple iMac может быть представлен в виде моноблока со встроенными клавиатурой и специальным контроллером, способным заменить пользователю традиционную мышку. При этом важно отметить, что сама компания Apple пока не делала никаких официальных анонсов нового поколения iMac.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:06