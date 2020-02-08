На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils 5G





Руководство Nubia Technology и Nubia Brand разместили информацию о скором выходе нового гаджета для геймеров. «Красный Дьявол» соответствует всем трендам в сфере мобильных технологий. Так, частота обновления экрана в устройстве равна 144 Гц, а стандарт коммуникаций соответствует уровню пятого поколения. Этот смартфон станет первым в сегменте игровых, который поддерживает 5G.Кроме перечисленных преимуществ в модели установили чип памяти от южнокорейской компании Samsung. Аппарат оснащен процессором от Snapdragon в модификации с индексом 865. Еще один плюс устройства – 16-гигабайтный модуль «оперативки», при этом максимум потребления мощности выше 80 Вт. Отвод тепла в Red Devils 5G осуществляется за счет воздушного охлаждения и встроенного вентилятора.Принцип работы такого комплекса заключается в запуске лопастей вентилятора при достижении определенного температурного порога. Это позволяет ускорить охлаждение аккумулятора, а также всего смартфона. При этом и зарядка устройства происходит быстрее, что также пригодится потенциальным покупателям. Дебютирует новая модель уже в конце февраля в рамках традиционной выставки MWC 2020.