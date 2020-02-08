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На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils 5G

На очередной выставке WC 2020 представят игровой смартфон с 5G. Nubia Red Devils. Как заявляет производитель, он получит множество инноваций и большой объем оперативной памяти.
На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils 5G

Руководство Nubia Technology и Nubia Brand разместили информацию о скором выходе нового гаджета для геймеров. «Красный Дьявол» соответствует всем трендам в сфере мобильных технологий. Так, частота обновления экрана в устройстве равна 144 Гц, а стандарт коммуникаций соответствует уровню пятого поколения. Этот смартфон станет первым в сегменте игровых, который поддерживает 5G.

Кроме перечисленных преимуществ в модели установили чип памяти от южнокорейской компании Samsung. Аппарат оснащен процессором от Snapdragon в модификации с индексом 865. Еще один плюс устройства – 16-гигабайтный модуль «оперативки», при этом максимум потребления мощности выше 80 Вт. Отвод тепла в Red Devils 5G осуществляется за счет воздушного охлаждения и встроенного вентилятора.

Принцип работы такого комплекса заключается в запуске лопастей вентилятора при достижении определенного температурного порога. Это позволяет ускорить охлаждение аккумулятора, а также всего смартфона. При этом и зарядка устройства происходит быстрее, что также пригодится потенциальным покупателям. Дебютирует новая модель уже в конце февраля в рамках традиционной выставки MWC 2020.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:46

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