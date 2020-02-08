Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2 года





Как оказалось, Ford на данный момент активно ищет инженера для разработки нового поколения легендарной спортивной модели. Более того, некоторые источники отмечают, что во внутренней документации автомобиль, выход которого запланирован на 2022 год, получил заводской индекс S650.Что же касается объявления о поиске сотрудника, то оно изначально было опубликовано в социальных сетях. В нем шла речь о том, что новому инженеру предстоит вести работу на предприятии концерна в Мичигане. В его обязанности будут входить оптимизация и доработка систем шумовой изоляции нового автомобиля.Примечательно, что эксперты прежде ожидали появления нового поколения Ford Mustang уже в 2020 году. Однако один из топ-менеджеров марки заявил, что сроки выхода новинки будут существенно сдвинуты. При этом важно отметить, что актуальное поколение Ford Mustang было выпущено еще в 2014 году. Впрочем, в США он хорошо продается до сих пор, и даже несмотря на общее падение продаж по итогам 2019 года модель признали самой популярной на внутреннем рынке.