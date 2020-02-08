АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2 года

Легендарный американский спорткар Ford Mustang уже через 2 года может сменить очередное поколение. Соответствующая информация появилась после того, как руководство концерна Ford опубликовало перечень вакансий для своего предприятия.
Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2 года

Как оказалось, Ford на данный момент активно ищет инженера для разработки нового поколения легендарной спортивной модели. Более того, некоторые источники отмечают, что во внутренней документации автомобиль, выход которого запланирован на 2022 год, получил заводской индекс S650.

Что же касается объявления о поиске сотрудника, то оно изначально было опубликовано в социальных сетях. В нем шла речь о том, что новому инженеру предстоит вести работу на предприятии концерна в Мичигане. В его обязанности будут входить оптимизация и доработка систем шумовой изоляции нового автомобиля.

Примечательно, что эксперты прежде ожидали появления нового поколения Ford Mustang уже в 2020 году. Однако один из топ-менеджеров марки заявил, что сроки выхода новинки будут существенно сдвинуты. При этом важно отметить, что актуальное поколение Ford Mustang было выпущено еще в 2014 году. Впрочем, в США он хорошо продается до сих пор, и даже несмотря на общее падение продаж по итогам 2019 года модель признали самой популярной на внутреннем рынке.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Купин не сдержал слез после оскорблений Ольги Рапунцель в разговоре с ее…
Юлия Михалкова чуть не стала жертвой стихии во время шторма на…
Сын Сергей показал фото молодого Федора Бондарчука с…
Наташа Королева сделала анонс юбилейного шоу супруга Сергея…
В Сети представили концепт тонкого стеклянного…
Поклонники заметили золотое кольцо на безымянном пальце Ольги…
На MWC 2020 представят игровой смартфон Nubia Red Devils…
Отмечающая день рождения Ирина Муравьева рассказала о смерти мужа и неудачах младшего…
Новое поколение легендарного Ford Mustang увидит свет через 2…
Юрий Лоза получает пенсию в размере 12 тысяч…
У сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Z Flip нашли серьезный…
Анастасия Волочкова выступает на сцене с сильной болью в…
В Сети показали женский смартфон…
«Папито доволен»: Дочь Игоря Николаева посвятила ему песню в честь дня…
Таблицу Менделеева ученые предлагают расширить элементами из…
Медики назвали полезные свойства спаржи для организма…
Коронавирус и ВИЧ можно диагностировать с помощью миниатюрного устройства для…
Ульяна Супрун развенчала популярные мифы об…
Российских пилотов ждет массовое увольнение из китайских…
Генетики из Гарварда обнаружили, что комары при выборе жертвы реагируют на тепло…
Новый Volkswagen Transporter V7 заметили на зимних…
«Держусь за перила, чтобы сохранить свою жизнь»: Модель Фокси Менагери рассказала о неудобствах после увеличения…
Блогеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в…
Наталья Рудова в новом образе напомнила поклонникам сексуальную суперзлодейку Харли…
Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов…
Глисты являются виновниками образования кисты в печени…
Галина Янко: «После развода с Иваном Телегиным Пелагея вновь выйдет…
«Экстремально опасен»: В США высоко оценили новое вооружение российского…
Просмотреть все новости