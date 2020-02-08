У сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Z Flip нашли серьезный недостаток
Еще на официальных рендерах нового сгибающегося смартфона Samsung Galaxy Z Flip поклонники бренда заметили, что это устройство не избавилось от одного из основных недостатков пионера в этой области от той же компании – модели Samsung Galaxy Fold. В месте сгибания дисплея хорошо заметна складка, которая в новом устройстве рискует стать еще более ощутимой.
Недавно в Сети были опубликованы новые фото и видео с участием грядущего гибкого Z Flip. На этих кадрах отчетливо видно, что экранная складка, которая доставила массу неудобств пользователям давно вышедшего Galaxy Fold, перекочевала и в новую модель. По данным ряда источников, для защиты дисплея новинки производитель воспользовался ультратонким стеклом, которое повысит устойчивость экрана к царапинам. Однако место сгиба все еще остается серьезнейшим недостатком таких конструкций.
По некоторым данным, Galaxy Z Flip будет оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080+, а работать устройство будет на процессоре Snapdragon 855+ с 8 и 256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Стоимость должна составить около 1,5 тысяч евро. Официальная презентация Galaxy Z Flip намечена на 11 февраля 2020 года.
Недавно в Сети были опубликованы новые фото и видео с участием грядущего гибкого Z Flip. На этих кадрах отчетливо видно, что экранная складка, которая доставила массу неудобств пользователям давно вышедшего Galaxy Fold, перекочевала и в новую модель. По данным ряда источников, для защиты дисплея новинки производитель воспользовался ультратонким стеклом, которое повысит устойчивость экрана к царапинам. Однако место сгиба все еще остается серьезнейшим недостатком таких конструкций.
По некоторым данным, Galaxy Z Flip будет оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080+, а работать устройство будет на процессоре Snapdragon 855+ с 8 и 256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Стоимость должна составить около 1,5 тысяч евро. Официальная презентация Galaxy Z Flip намечена на 11 февраля 2020 года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:13