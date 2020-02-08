Российских пилотов ждет массовое увольнение из китайских авиакомпаний





, - приводит агентство слова собеседника. Уточняется, что c работниками расстаются не просто через расторжение действующих трудовых контрактов, но и без оплаты. Кроме того, авиаперевозчики Поднебесной увольняют не только россиян, но и граждан других стран, работающих на их бортах.По некоторым данным, сокращение штата вызвано образовавшимся в последнее время простоем пассажирских авиалайнеров 737 MAX от американской компании Boeing, угодивших в резонансную историю с техническими недостатками. К примеру, компании Hainan Airlines пришлось приостановить работу рейсов, на которых были задействованы более десяти таких самолетов, а у CSA простаивают сразу две дюжины данных моделей.Стоит напомнить, что полеты 737 MAX были ранее запрещены во всех странах после двух катастроф, вызванных техническими недостатками самолетов, которые унесли жизни почти трех с половиной сотен человек.