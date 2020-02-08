Российских пилотов ждет массовое увольнение из китайских авиакомпаний
Крупные авиакомпании КНР планируют провести массовые сокращения штата, в рамках которых будут уволены свыше сотни российских пилотов. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС, которое ссылается на неназванный источник из летного состава крупного китайского перевозчика.
«Компания Hainan Airlines запланировала сокращение более сотни российских пилотов. Кроме того, еще 10 россиян могут лишиться работы в China Southern Airlines», - приводит агентство слова собеседника. Уточняется, что c работниками расстаются не просто через расторжение действующих трудовых контрактов, но и без оплаты. Кроме того, авиаперевозчики Поднебесной увольняют не только россиян, но и граждан других стран, работающих на их бортах.
По некоторым данным, сокращение штата вызвано образовавшимся в последнее время простоем пассажирских авиалайнеров 737 MAX от американской компании Boeing, угодивших в резонансную историю с техническими недостатками. К примеру, компании Hainan Airlines пришлось приостановить работу рейсов, на которых были задействованы более десяти таких самолетов, а у CSA простаивают сразу две дюжины данных моделей.
Стоит напомнить, что полеты 737 MAX были ранее запрещены во всех странах после двух катастроф, вызванных техническими недостатками самолетов, которые унесли жизни почти трех с половиной сотен человек.
«Компания Hainan Airlines запланировала сокращение более сотни российских пилотов. Кроме того, еще 10 россиян могут лишиться работы в China Southern Airlines», - приводит агентство слова собеседника. Уточняется, что c работниками расстаются не просто через расторжение действующих трудовых контрактов, но и без оплаты. Кроме того, авиаперевозчики Поднебесной увольняют не только россиян, но и граждан других стран, работающих на их бортах.
По некоторым данным, сокращение штата вызвано образовавшимся в последнее время простоем пассажирских авиалайнеров 737 MAX от американской компании Boeing, угодивших в резонансную историю с техническими недостатками. К примеру, компании Hainan Airlines пришлось приостановить работу рейсов, на которых были задействованы более десяти таких самолетов, а у CSA простаивают сразу две дюжины данных моделей.
Стоит напомнить, что полеты 737 MAX были ранее запрещены во всех странах после двух катастроф, вызванных техническими недостатками самолетов, которые унесли жизни почти трех с половиной сотен человек.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:16