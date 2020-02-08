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Новый Volkswagen Transporter V7 заметили на зимних тестах

В Сети опубликованы шпионские снимки нового поколения фургона Volkswagen Transporter Т7. Производитель вывел новинку на тесты в суровых зимних условиях.
Новый Volkswagen Transporter V7 заметили на зимних тестах

Стоит напомнить, что на данный момент актуальной моделью является Volkswagen Transporter Т6.1, который был впервые представлен примерно год тому назад. Эксперты полагают, что тестируемую сейчас новинку немецкий концерн представит ближе к началу 2021 года. Что касается изменений во внешности, то они, вероятнее всего, будут носить мягкий эволюционный характер – машина сохранит прежние формы, но обзаведется отдельными дизайнерскими элементами, которые могут быть позаимствованы у новых версий легковых моделей марки. Одной из характерных особенностей Volkswagen Transporter Т7 могут стать более гладкие угла. Можно также отметить некоторую схожесть передней части фургона со стилистическим оформлением Golf Mk8.

Впрочем, конструкция нового Volkswagen Transporter должна претерпеть значительно больших изменений, так как автомобиль построен на новой платформе. Двери водителя и переднего пассажира больше не заходят на плоскость колесных арок, а значит, положение водителя будет расположено чуть дальше от передней части вглубь салона.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:04

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