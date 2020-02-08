Tesla дистанционно отключила автопилот Model S из-за долгов владельца





Как сообщают СМИ, инновационное транспортное средство было перепродано на вторичном рынке. Однако новый владелец не пожелал платить за работу системы автопилота в машине. Это привело к тому, что компания-автопроизводитель лишила подержанный электромобиль одной из основных функций. Возможность апгрейда «по воздуху» является преимуществом машин компании Илона Маска. Пятидверную модель новый владелец приобрел через перекупщика на торговой интернет-площадке. Фирменная система автопилота обновлялась по желанию владельца до полной версии Full Self-Driving.Данный вариант предусматривает отслеживание светофоров, осуществление обгонов и передвижение в условиях плотного трафика и дорожной инфраструктуры города. Однако для этого покупатель «зеленого» автомобиля должен был оплатить опцию обновления.Уже получив машину от продавца и дилера новый владелец узнал, что в связи с неуплатой за автопилот машина не поддерживает данную функцию. Возмущенный покупатель Model S сразу же обратился за объяснениями в Tesla.Согласно официальному ответу представителей компании, отдельные опции в автомашине доступны для использования только по подписке. Причем, согласно условиям эксплуатации машины, после смены владельца действие абонентской платы прекращается. Таким образом, покупка электромобилей американского автогиганта на вторичном рынке становится весьма сомнительным преимуществом в плане экономии средств.