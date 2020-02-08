В мае Toyota продемонстрирует серийный минивэн-внедорожник





Ранее японская корпорация уже представляла экспериментальное транспортное средство с чертами кроссовера и фургона. Так, в 2017 году ее конструкторы разработали Toyota TJ Cruiser с увеличенными колесными дисками и клиренсом. Как поясняли представители компании, название модели образовано от слов Toolbox и joy («ящик с инструментами», и «наслаждение»).В новом своем творении производитель очень разумно подошел к организации пространства внутри авто. Раздвижные двери и складывающиеся кресла позволяют осуществлять перевозку довольно габаритного инвентаря. Машина незаменима для выезда на природу велопрогулки или на серфинг. Базой стала TNGA, модульная платформа, использованная ранее для ряда серий.Силовой агрегат в новинке будет включать гибридные двигатели емкостью в 1,8 и и 2,5 литра, в дополнение к которым производитель представит турбированную «четверку» на 2 литра. Трансмиссия будет аналогична установленной в кроссовере RAV4, покупатель сможет выбрать переднеприводную систему либо вариант с полным приводом. Другие подробности, как и ценник на кросс-купе, будут обнародованы позже, ближе ко времени официального релиза.