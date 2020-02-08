Названы фильмы, претендующие на премию «Золотая малина - 2020»





В список претендентов попал знаменитый «Хеллбой», который вызвал волну критики и возмущения после премьеры на экранах кино. «Годзилла 2: Король монстров» побил рейтинги всех минимальных кассовых сборов за последние несколько лет. Также в список вошла адаптация мюзикла «Кошки», который провалился в прокате, а расходы на его съемку не окупились даже наполовину.Еще одним скандальным разочарованием года стал триллер с участием Джона Траволты «Фанат». Кинокартина была осыпана негативными откликами зрителей, а американский актер как никогда расстроил поклонников, особенно после феноменальной игры в «Криминальном чтиве».Организаторы «Золотой малины», основанной Джоном Уилсоном, номинировали на премию худшего актера Дэвида Харбора, за роль в «Хеллбое» и Джона Траволту за игру в «Фанате» и «Бок о бок». Список актрис пополнила Энн Хэтэуэй, Хиллари Даф и другие звезды.Церемония «анти-премии» состоится за день до вручения «Оскара» - 8 февраля 2020 года.