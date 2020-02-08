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В Сети вспомнили об уникальной экспортной версии «Запорожца» для Европы

В Сети вспомнили о редкой модификации знаменитой советской малолитражки ЗАЗ-966 «Запорожец», которая предназначалась для поставок на экспорт в Европу. Сообщается, что данный автомобиль отличался усовершенствованным двигателем и улучшенными характеристиками.
В Сети вспомнили об уникальной экспортной версии «Запорожца» для Европы

Первый такой экземпляр, получивший название Yalta-1000, был впервые представлен на брюссельской автовыставке в далеком 1968 году. Внешний вид автомобиля сильно напоминал более именитые на тот момент Chevrolet Corvair и NSU Prinz 4. На волне шагающего по планете прогресса советские инженеры решили сделать экспортную версию «Запорожца» более совершенной. Впрочем, достойного двигателя в запасе у специалистов Запорожского автозавода не нашлось, поэтому они оснастили новинку мотором от спортивного Renault R8 Gordini, мощность которого была дополнительно повышена до 50 лошадиных сил.

Кроме того, автомобиль получил продвинутую систему охлаждения жидкостного действия, вместо воздушной, которая использовалась в серийной модели для внутреннего рынка. Впрочем, от знаменитых «ушей» - важного элемента системы воздушного охлаждения мотора ЗАЗ-966, - дизайнеры не избавились даже в экспортной версии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:09

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