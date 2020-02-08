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Эксперты рассказали об опасности покупки подержанной резины

Покупка подержанных шин несет в себе определенные риски, считают эксперты. Лишь в редких случаях, по их словам, покупатель получает в свое распоряжение действительно свежую резину, но не стоит рассчитывать, что она будет вести себя точно так же, как и покрышки из магазина.
Эксперты рассказали об опасности покупки подержанной резины

Отмечается, что автомобильные покрышки с годами теряют свою эластичность. Связано это, прежде всего, с тем, что под воздействием озона и кислорода каучук постепенно теряет молекулярные связи, между тем именно он является ключевым компонентом компаунда шины. Более того, разрушение таких связей в зимних шинах при низких температурах происходит еще более быстрыми темпами. Эксперты отмечают, что максимальный срок эксплуатации покрышек в России, согласно ГОСТу, составляет порядка 10 лет с момента выпуска. Еще не более 5 лет законодательство разрешает хранить шины на складах поставщиков. Вот только, как показали исследования, уже к третьему году покрышки могут полностью утратить свои эксплуатационные характеристики, а потому от них лучше избавиться.

В числе факторов, которые быстрее всего сокращают срок эксплуатации покрышек, специалисты называют прямые солнечные лучи, приводящие к нагреву материала и его локальному расслаиванию. Пострадать покрышки могут даже в том случае, если автомобиль стоит без эксплуатации. По этой же причине, подчеркивают эксперты, хранить резину неприкрытой в гараже, на балконе или где-либо еще, где на нее может попасть солнечный свет, не стоит.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:00

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