Появились новые подробности о новом купеобразном кроссовере Volkswagen Tylcon
Volkswagen готовит дебют новинки в сегменте внедорожников, за основу которого была взята популярная модель Tayron. Уже в ближайшее время состоится премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Tylcon.
Пока можно только догадываться, какими инновациями оснастит производитель свое очередное творение, однако некоторые детали уже известны. Так, как утверждают автоблогеры, внешний вид кросс-купе Tylcon получил от прошлогоднего концепт-кара SUV Coupe. Все остальные элементы базируются на «заряженном» R-Line Tayron. Аэродинамика обвеса и большие размеры переднего бампера повторяют именно «Тайрон». Размеры нового Tylcon составят 4,58 метра в длину и 2,73 колесной базы.
Силовой агрегат транспортного средства развивает 186 или 220 лошадиных сил, зависимо от комплектации. Турбомотор емкостью в 2 литра дополняет переднеприводная, либо полноприводная, на выбор покупателя, система трансмиссии. Что же до оснащения салона и системы управления машиной, то здесь установлены климат-контроль на две или 3 зоны, виртуальная панель приборов, и сенсорный монитор мультимедиа.
Их дополняют светодиодная оптика, а также набор камер для кругового видеообзора, система для мониторинга «слепых» зон и панорамная крыша. Также есть «на борту» машины интеллектуальный круиз-контроль с опцией езды в условиях пробок на дорогах. В салоны и дилерские центры автомобиль поступит уже весной, стоимость купейного Volkswagen Tylcon будет составлять не меньше 1,997 миллиона рублей в переводе на российскую валюту.
Пока можно только догадываться, какими инновациями оснастит производитель свое очередное творение, однако некоторые детали уже известны. Так, как утверждают автоблогеры, внешний вид кросс-купе Tylcon получил от прошлогоднего концепт-кара SUV Coupe. Все остальные элементы базируются на «заряженном» R-Line Tayron. Аэродинамика обвеса и большие размеры переднего бампера повторяют именно «Тайрон». Размеры нового Tylcon составят 4,58 метра в длину и 2,73 колесной базы.
Силовой агрегат транспортного средства развивает 186 или 220 лошадиных сил, зависимо от комплектации. Турбомотор емкостью в 2 литра дополняет переднеприводная, либо полноприводная, на выбор покупателя, система трансмиссии. Что же до оснащения салона и системы управления машиной, то здесь установлены климат-контроль на две или 3 зоны, виртуальная панель приборов, и сенсорный монитор мультимедиа.
Их дополняют светодиодная оптика, а также набор камер для кругового видеообзора, система для мониторинга «слепых» зон и панорамная крыша. Также есть «на борту» машины интеллектуальный круиз-контроль с опцией езды в условиях пробок на дорогах. В салоны и дилерские центры автомобиль поступит уже весной, стоимость купейного Volkswagen Tylcon будет составлять не меньше 1,997 миллиона рублей в переводе на российскую валюту.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:31