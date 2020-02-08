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Появились новые подробности о новом купеобразном кроссовере Volkswagen Tylcon

Volkswagen готовит дебют новинки в сегменте внедорожников, за основу которого была взята популярная модель Tayron. Уже в ближайшее время состоится премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Tylcon.
Появились новые подробности о новом купеобразном кроссовере Volkswagen Tylcon

Пока можно только догадываться, какими инновациями оснастит производитель свое очередное творение, однако некоторые детали уже известны. Так, как утверждают автоблогеры, внешний вид кросс-купе Tylcon получил от прошлогоднего концепт-кара SUV Coupe. Все остальные элементы базируются на «заряженном» R-Line Tayron. Аэродинамика обвеса и большие размеры переднего бампера повторяют именно «Тайрон». Размеры нового Tylcon составят 4,58 метра в длину и 2,73 колесной базы.

Силовой агрегат транспортного средства развивает 186 или 220 лошадиных сил, зависимо от комплектации. Турбомотор емкостью в 2 литра дополняет переднеприводная, либо полноприводная, на выбор покупателя, система трансмиссии. Что же до оснащения салона и системы управления машиной, то здесь установлены климат-контроль на две или 3 зоны, виртуальная панель приборов, и сенсорный монитор мультимедиа.

Их дополняют светодиодная оптика, а также набор камер для кругового видеообзора, система для мониторинга «слепых» зон и панорамная крыша. Также есть «на борту» машины интеллектуальный круиз-контроль с опцией езды в условиях пробок на дорогах. В салоны и дилерские центры автомобиль поступит уже весной, стоимость купейного Volkswagen Tylcon будет составлять не меньше 1,997 миллиона рублей в переводе на российскую валюту.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:31

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